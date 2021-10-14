身患奇疾骨骼異常生長　土耳其24歲女子再度成為全球最高女性

根據健力氏世界紀錄，目前全球最高的人為土耳其男子科森（Sultan Kosen），其身高達251公分，近日又公布一項紀錄，身高215.1公分的24歲女子蓋爾吉（Rumeysa Gelgi）獲選為當今現存最高女子，其國家也是來自土耳其。 蓋爾吉因患有罕見疾病，自幼身高異於常人。



綜合英媒《Independent》、《Sky News》等外媒報道，蓋爾吉因患有罕見疾病「韋斯特症候群」（West syndrome），自幼身高就異於常人，另一方面，卻也飽受骨骼生長異狀之苦。需長期坐輪椅代步，且只能在助行器輔助下短暫站立。

根據報道透露，蓋爾吉2014年就獲健力氏紀錄認證，成為當時世上最高的少女，天性積極正面的她，非但因此病消沉墮落，相反地，自從得獎後，便開始為罕見疾病患者發聲，希望藉由自己的經歷鼓勵他人。 蓋爾吉與同為來自土耳其的男子蘇丹，成為全球身高最高的紀錄保持人。

看看Rumeysa Gelgi究竟有多高吧！（按圖了解）

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另外，蓋爾吉直到成年後才卸下此頭銜，沒想到隨着年紀增長，身高也跟着飆高，繼世界最高大陸女子姚德芬逝世後，近日她又重回「最高女人」的寶座，與同為來自土耳其的男子科森，成為全球身高最高的紀錄保持人。

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