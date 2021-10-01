土耳其醉漢跟隨搜救隊協助尋人　數小時後才發現「失蹤者」是自己

土耳其一名酒醉男子花上數個小時，跟着搜救隊協尋一名失蹤者，最後才終於意識到，自己正是他們正在尋找的對象。



Sky News與《每日郵報》引述當地媒體報道，當事人穆特魯（Beyhan Mutlu）定居於土國西北部布爾薩省（Bursa）的伊內格爾（İnegöl），28日當天跟朋友一直喝酒喝到醉，隨後走失遊蕩晃進樹林。穆特魯的妻子好幾個小時都聯繫不上人，就跟友人決定報警。

土耳其男子穆特魯花費數個小時，跟著搜救隊協尋一名失蹤人口，最後才終於意識到，自己正是他們正在尋找的對象。（Twitter/Darkwebhaber圖片）

據報道，穆特魯在林間漫遊時，遇到一群參與搜尋任務的救援人員與志願者，也不知道他們正在找他，就直接加入其中，不知不覺地開始找起自己。直到一名救援人員喊出他的名字，而穆特魯也當場回應「我在這裏」時，眾人才意識到鬧了一場大烏龍。

穆特魯隨後被一名救援人員叫到一旁做筆錄，據悉他在供述滿擔心自己跟家人起糾紛，稱「警官，別罰我太狠，我爸會殺了我」。搜救隊員順道送穆特魯回家，目前不清楚他是否要面對任何懲罰。

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