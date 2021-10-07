諾貝爾文學獎︱古爾納年少逃難10多年後才返鄉　作品貫徹難民主題

2021年諾貝爾文學獎10月7日揭盅，由坦桑尼亞小說家古爾納（Abdulrazak Gurnah）奪下桂冠。這位72歲作家的多部作品都以難民作為主題，原因與他的人生經歷大有關係，他在60年代年輕時便因國家動盪而逃難至英國，至80年代才能返鄉，他雖與家人重聚，惜父親在不久後離世。



圖為古爾納在英國肯特大學任教時的圖片，目前他已經退休（肯特大學網站）

古爾納1948年生於桑給巴爾（Zanzibar），這個位於非洲東岸的島嶼當時還未屬於坦桑尼亞，而是在英國的殖民統治下，至1963年12月，桑給巴爾成功從英國獨立，但之後國家政治動盪，在總統卡魯姆（Abeid Karume）掌權之下，阿拉伯裔公民受到迫害，甚至發生大屠殺。

古爾納屬於受迫害的族群，結果他60年代尾在學校畢業後，就被迫離鄉別井逃難至英國，與家人分開。直至1984年後，他才有機會回國，讓他可以與父親團聚，只是在不久後，父親魂歸天國。

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古爾納60年代尾到達英國後，成為學生再次學習，之後從事教學工作，成為英國肯特大學的英語及後殖民年代文學教授，至近期退休。他又有出版小說，目前已創作10部小說與一些短篇故事。

古爾納的母語是史瓦希利語（Swahili），但他會以英文寫作，難民主題更是貫穿他的作品。雖然他是在流亡時寫作，但多部小說都以故土為背景，其中第二部作品《朝聖之路》（暫譯，Pilgrims Way，1988年），小說內逃到英國的男主角，便是帶着逃亡坦桑尼亞政治動盪的創傷記憶，之後在英國新家園又面對種族問題。

在1996年出版的《欣賞寂靜》（暫譯，Admiring Silence），古爾納創作的故事則是講述一名年輕男子從桑給巴爾島遠赴英國的故事，他在英國結婚並成為一位老師，時隔20年後才重返故鄉。