艾力寶雲槍擊案｜受傷導演對事件感痛心　傳替身亦曾意外走火

荷里活影星艾力寶雲（Alec Baldwin）10月21日拍攝電影時意外用道具槍殺攝影師事件，受傷的導演對同僚離世感到痛心。事件引起外界對道具槍械安全的關注，有美國傳媒報道，在事發前數天，擔任艾力寶雲的替身演員亦曾從道具槍意外發射實彈。



涉事電影《Rust》導演索薩（Joel Souza）在事件中被子彈撃中肩膊，留醫至23日獲准出院。他向傳媒發表聲明，稱對好友兼同事、攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins）的離世感到痛心，形容對方生前和藹、活躍和充滿天份，而且寸土必爭，經常迫使自己進步。

索薩慰問哈欽斯的家人，並感激業界及無數人向自己送上關心，形容有助自己康復。

致命意外早有先兆？

目前當局仍然調查這宗致命意外原因，不過洛杉磯時報（Los Angeles Times）同日引述多名劇組人員報道，擔任艾力寶雲替身的演員上週接過聲稱安全的道具槍，意外發射兩發實彈。事後有最少有一名員工向製作經理投訴片場的槍械安全。

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至於事發時的槍械指導是一位24歲的前模特兒和演員古特雷斯-里德（Hannah Gutierrez Reed），她是荷里活著名軍械專家里德（Thell Reed）的女兒，並在拍攝《Rust》前不久在奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的電影《The Old Way》首次擔任槍械指導，並在訪問時曾憂慮自己是否勝任工作。