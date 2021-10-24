新冠肺炎｜美國共和黨議員：NIH信件揭華府資助武漢增強功能實驗

美國國家衞生研究院（NIH）首席副院長塔巴克（Lawrence Tabak）10月20日致函共和黨肯塔基州眾議員James Comer。美媒21日稱，James Comer其後發聲明指，現時他已知美國納稅人的金錢曾被華府用來資助中國武漢病毒研究所的「增強功能」（Gain of function）病毒研究。



「增強功能」研究即是在實驗室中增強一種病毒的功能，以研究它對現實世界的影響。

獲得NIH資助的美國非牟利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）與中國科學院武漢病毒研究所合作研究，又被指進行導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發的實驗，令三個機構都捲入爭議中。

共和黨議員指控華府曾資助武漢病毒研究所的「增強功能」病毒研究，導致疫情爆發。

美國政府和包括國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）在內的專家否認此事。福奇曾稱，美國科學界普遍認為，武漢病毒實驗室進行之研究並非「增強功能」。

至於引致新冠肺炎的新冠病毒（SARS-CoV-2）是不是基因工程實驗的結果，或是實驗室發生意外導致外泄的理論，暫時未有直接證據可證明兩者。

福奇：圖為7月20日，美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇出席國會的聽證會。（Reuters）

印媒WION在22日稱，塔巴克在信中指責是生態健康聯盟將錢匯到武漢實驗窒。他稱生態健康聯盟操作不透明。塔巴克也指出，生態健康聯盟沒遵守獲取資助的條款，沒有盡快報告，有關部分實驗中，蝙蝠冠狀病毒在老鼠身上快速生長的情況。不過塔巴克在信中，沒有提及任何地方提及「增強功能」研究。

《紐約時報》21日稱，James Comer在獲悉信件內容後，相信華府曾資助生態健康聯盟與武漢的「增強功能」實驗，他亦指控包括福奇在內的專家，有可能誤導共和黨的監督委員會。福奇曾稱會不遺餘力地找出「美國納稅人金錢被指或與疫情有關」的真相。

NIH所長柯林斯（Francis Collins）20日稱，在NIH資助下對於、自然產生的蝙蝠冠狀病毒研究，在遺傳學上與SARS-CoV-2相去甚遠，不可能引起新冠疫情。

NIH發言人則說生態健康聯盟的研究結果是有點出乎意料，並同時否認這是「增強功能」研究。