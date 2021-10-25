艾力寶雲片場悲劇　專家「一句話」挑明　男星負有責任︱國際晨報

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）10月21日於美國新墨西哥州拍攝電影期間，意外用道具槍殺死一名攝影師，並槍傷導演。有指當時道具槍疑意外走火，他或不知槍內裝有實彈。惟美媒23日引述武器顧問稱，演員在任何情況下，也不應用槍指着人。



艾力寶雲21日拍攝西部電影《Rust》時，意外用道具槍殺死攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins），並槍傷導演索薩（Joel Souza）。

《紐約郵報》23日引述荷里活武器顧問Bryan Carpenter稱，無論槍是否有上膛，演員也不會用槍指着人。

他稱在拍攝電視節目和電影期間，演員使用所有槍支時，通常也會瞄向一個虛擬點，而不是指着器材、演員或工作人員。因此艾力寶雲事發時可能沒遵守安全指引。

▼更多有關艾力寶雲槍擊案的照片，請點擊放大觀看：

+ 2

《洛杉磯時報》23日引述消息人士稱，《Rust》的片場沒嚴格遵守業內的安全協議標準，擔任艾力寶雲替身的演員16日接過聲稱安全的道具槍後，亦曾意外發射兩發實彈。事發前，有片場工作人員曾投訴片場的槍械安全問題。

▼更多有關艾力寶雲槍擊案的新聞，請點擊閱覽：

艾力寶雲槍擊案｜為何道具槍也能傷人 空包彈不等於零殺傷力

艾力寶雲槍擊案｜即使不涉刑事 身為製片人恐面臨巨額民事賠償

艾力寶雲槍擊案｜荷里活為逼真用真槍空彈拍戲 影圈早憂難保安全

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。