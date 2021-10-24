艾力寶雲槍擊案｜美媒：事發前片場工作人員曾投訴槍械安全問題

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）10月21日於美國新墨西哥州拍攝電影期間，意外用道具槍殺死攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins），並槍傷導演索薩（Joel Souza）。美媒23日引述消息人士報道，最少一名攝影工作人員曾在事發前的週末，向製作經理投訴片場的槍械安全問題。



事發於西部電影《Rust》的片場。《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）23日引述消息人士指，片場沒嚴格遵守業內的安全協議標準，包括槍械檢查的標準。報道稱，擔任艾力寶雲替身的演員16日接過聲稱安全的道具槍後，曾意外發射兩發實彈。一名工作人員指，事發後攝製組沒召開安全會議，他們沒保證這種事不會再發生，只希望趕快完成工作。

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《洛杉磯時報》23日稱，在哈欽斯和索薩中槍的意外發生前數小時，6名攝影工作人員離場，以抗議工作環境欠佳。報道引述3名知情人士指，這些工作人員不滿在低成本製作下，他們的工時過長、花在交通上的時間長、以及被拖欠薪金。

報道指，《Rust》的製作公司發聲明表示，沒收到任何有關武器或道具安全的正式投訴，但他們會在拍攝工作暫停期間，對工作程序進行內部調查。