新冠肺炎｜福奇：最快11月上旬可為5至11歲兒童接種疫苗

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）10月24日表示，預料美國的5至11歲兒童最快在11月上旬，可以接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。



福奇接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問時表示，「如果一切順利，並且我們獲得美國疾病控制和預防中心（CDC）的核准及建議，這很有可能在11月的第一週或第二週之內，為5至11歲的兒童提供疫苗。」

他又說，如果查看藥廠已公開和宣布的數據，就會發現這些數據在疫苗的功效和安全性方面表現良好。

美國食品及藥物管理局（FDA）官員22日表示，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech聯合研發的疫苗在一項針對年幼兒童的研究中，符合FDA的免疫反應標準。輝瑞公布的研究數據顯示，新冠疫苗對5至11歲兒童的保護率達90.7%。

為美國食品及藥物管理局（FDA）提供建議的疫苗專家小組10月26日將開會討論，預計或會建議FDA授權將輝瑞 / BioNTech新冠疫苗接種擴展至兒童。CDC的顧問會在11月2日及3日召開會議，考量對疫苗的建議，並協助CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）做出決定。