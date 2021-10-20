新冠肺炎｜美國傳快批疫苗加強劑「溝針」　建議40歲或以上者接種

美媒10月19日稱，美國政府會在短期內建議40歲或以上民眾接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑。它們是「輝瑞疫苗」或莫德納疫苗。
美國有線新聞網絡（CNN）19日引述2名熟悉FDA內部想法的消息人士稱，它將建議40歲及以上的美國人接種。
CNN稱，雖然外界對FDA會怎麼說具體仍不清楚，但預料最快可能在本週就「溝針」作出廣泛的授權。
《紐約時報》18日稱，FDA擬允美國公民在完成兩劑新冠疫苗接種後，接種加強劑時可使用不同牌子的疫苗。FDA料最快本週內公布決定。
內文稱，FDA料20日批准莫德納（Moderna）及強生（Johnson & Johnson）出品疫苗作為加強劑使用。FDA之後可能會允許它們作「溝針」用途。
該報引述對計劃知情的消息人士稱，華府不會就個別品牌疫苗推薦，並可能稱儘可能使用同款疫苗作為追加劑。政府或會稱，提供疫苗注射服務者，或可酌情提供另一牌子的疫苗。這是一些州衛生官員多週以來的要求。
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「輝瑞疫苗」由美國輝瑞藥廠（Pfizer）以及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。這種疫苗在中國大陸及港、澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech合作夥伴復星醫藥負責。
接種輝瑞-BioNTech疫苗和莫德納疫苗者，接種兩劑才是完整接種；強生疫苗則是單劑疫苗。
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