CHANEL｜巴黎香奈兒員工私賣「銷毀品」被捕　賺126萬賠2700萬

把準備銷毀的CHANEL香奈兒產品拿出來賣，到底算是犯罪嗎？最近，一起CHANEL集團的前員工因為私自轉售即將被銷毀的過期、滯銷化妝品的案子，即將開庭審判了。7位前員工在運送這些「看起來還很新」的過期殘次品時，打起了歪腦筋，三年裏獲利超過14萬歐元（約126萬港元）。



這件案子發生在 2011-2014 年，但直到最近才被《巴黎人報》曝光出來。這些前員工一審被判刑，贓款被沒收也支付了賠償。但最近，他們又在巴黎凡爾賽上訴法院提出上訴：「我們只是轉售了本要被銷毀的東西，不存在偷盜行為，希望法院可以公正評判。」雖然賣的是即將被銷毀的「廢品」，並不是製假售假，但以為自己買了「閒置二手」的不知情買家，要是知道到手的是原本要被銷毀的過期貨，會怎麼想？

「我們沒有偷盜，只是回收再利用」

巴黎近郊伊夫林省的利邁鎮，有家名叫 Sarp Industries 的廢品回收站。這裏不光回收廢品，也在不斷幫助CHANEL集團清理過期的商品庫存。每隔一段時間，滿載著要被銷毀庫存的卡車會從瓦茲省出發——這裏是CHANEL產品的產地之一，在貢比涅、沙芒等市鎮都設有工廠。按照常規流程，這些過期、殘次的商品即將結束它們風光的奢侈品生涯，會被焚燒填埋，命運與其他垃圾無異。

當時還在CHANEL工作的一位女性僱員，發現了這個「商機」。「這些化妝品看起來都很新，扔掉實在可惜。把它們想辦法賣出去，正好能多一筆收入。」於是她便聯合當卡車司機的丈夫，偷偷轉移「成色」依舊較好的貨物。這些準備送到垃圾場銷毀的口紅、指甲油、香水等化妝品，被悄悄帶下卡車，經過回收清洗後被重新打上日期，在幾位團伙共犯的「朋友圈」裏私下出售，價格當然是比假貨高，比真貨低。從 2011 年到 2014 年，卡車司機夫妻倆一共獲利 142000 歐元，事情敗露被查處時，執法人員在他們家的天花板上找到了這筆贓款。一審判決之前，卡車司機就已經被拘留了 8 個月，他被判處了兩年徒刑（之後獲得了減刑），他的妻子，也是這次案件的主謀之一，被判處緩刑一年。丟了工作不說，還有監獄之災。

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3萬罰金變300萬

2019 年第一次審判後，CHANEL集團獲得了 3 萬歐元的賠償。而前文中提到的卡車司機夫妻倆除了支付賠款外，為了打官司已經花了超過 3 萬歐元的律師費。在這起長達 7 年，拉鋸戰般的訴訟中，包括他們在內的 7 名被告堅持自己的說法：不承認自己的行為是偷盜。最近他們再次提起上訴，表示自己無罪：「我們只是把要扔掉的東西『重新利用』了，減少了浪費，也讓有需要的人能以更低的價格得到它們。」對此，CHANEL直接來了狠的——在今年 11 月即將開庭的第二次審判中，將索賠款提高到了 300 萬歐元（約2700萬港元），相比之前提高了 100 倍。偷偷摸摸幹三年，賺得還不如罰款的零頭多。

在凡爾賽上訴法院之前，為 7 人辯護的律師們回到了案件的本質：被視為廢物的物品是否就可以被偷盜？根據法國對於過期食品處理的相關法律，要被扔掉的食品不再是私有財產，而CHANEL案中牽涉的是化妝品，雖然都有保質期，但和食品還是有本質區別。這樁案件將於今年 11 月 3 日作出最終判決，無論結果如何，相信大家心裏自有一桿秤。

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賣不掉就燒掉 是時尚行業公開的秘密

奢侈大牌的產品賣不掉、過期就被銷毀，雖然一直被詬病，但這是大牌們效率最高，損失最低的處理庫存方式。2018 年 BBC 曾發布報道，稱英國時尚品牌 Burberry 在 2018 財年一共燒掉了價值 2860 萬英鎊的未售出商品，包括手袋、配飾以及時裝、香水、美妝產品等。Hermes愛馬仕也曾在年報中表示會銷毀過季商品，不過並未透露具體的銷毀數量；瑞士奢侈品巨頭歷峰集團也承認，在 2017-2018 年為了防止商品貶值，銷毀了價值超過 4 億英鎊的手錶。這只是近年來奢侈品牌「清理庫存」的冰山一角。

那麼，面對積壓的存貨和臨期的美妝護膚品，為什麼奢侈大牌寧可銷毀也不低價銷售？凡勃倫在《有閒階級論》中提出了著名的「凡勃倫效應」：有些商品的價格定得愈高，就愈能獲得消費者青睞。定價往往遠超於其實際價值的奢侈品，便屬於其中範疇——購買它的人，除了實際使用還多了標榜身份的炫耀成分。往後倒推，也就是說奢侈品的實際「出廠價」遠遠低於其售價，直接銷毀便是及時止損：只損失掉原料和手工的價格。對於奢侈大牌來說，嚴格把控價格區間也是維護品牌形象、打擊假冒偽劣和保護市場價格的重要手段，更重要的是維護其稀缺性。進入奧特萊斯，組織員工內賣，都是大牌的「挽尊」清貨策略。

要想從源頭遏制住奢侈大牌過季、過期的浪費，除了減少產量，還是要鼓勵品牌多去做「可持續再造」材質的設計。正因為奢侈品行業暗含著巨大利益，才讓員工們鋌而走險，寧可犯罪也要偷貨倒賣——之前愛馬仕就曾曝出有工匠裏應外合偷出皮料，自己在家做出一模一樣的愛馬仕包售賣獲利。

但說到底，這些東西能被賣出去，就是吃準了很多人覺得「雖然渠道不同但也是正品」的心態，不管它獲得的方法是否道德，反正用的時候沒人能看出來，才吸引人們去低價購買。你怎麼看這種「過期奢侈品二次銷售」的行為？歡迎留言討論。

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