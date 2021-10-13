Rolex｜奧斯卡電影博物館終開幕　展出成交價過億史上最貴勞力士

最近國際影壇的大事莫過於位於加州洛杉磯的奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）終於落成並正式開放，這座影迷引頸期盼的博物館它周遭園區共佔地300,000平方英尺（約8400坪），由曾獲普利茲獎的建築師Renzo Piano所操刀設計，耗資4.8億美元建造，園區內共含有薩班大樓和球體建築等兩座建築，其中設置了大衛格芬劇院、泰德曼劇院、一個屋頂天台和一個互動教學工作室等等設施，而身為美國電影藝術與科學學院主要贊助商的ROLEX勞力士，在此次奧斯卡電影博物館開幕活動中還悄悄帶來一個驚喜。



還記得2017年10月底由富藝斯（Phillips）拍賣行所舉行的紐約手錶專拍上，有一款勞力士的Paul Newman Daytona 6239曾拍出1775萬2000元美金（約1.38億港元）的天價嗎？這款錶在當時一度寫下世界最貴手錶的紀錄（不過兩年後在2019年第8屆的Only Watch慈善拍賣會被百達翡麗的Grandmaster Chime 6300A超車讓出最貴手錶王座）；自從四年前在拍賣會上被買下後，這款曾經是Paul Newman本人所擁有的Daytona 6239便再也不曾公開露面，直到這次奧斯卡電影博物館開幕，我們赫然發現它竟正在這座未來電影的新朝聖地點中公開展出。

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近期國外鐘錶媒體陸續在自己的社群平台分享在奧斯卡電影博物館巧遇目前還是史上最貴勞力士手錶的Paul Newman Daytona 6239，除了手錶以外，同時間奧斯卡電影博物館也展出了許多與Paul Newman電影作品有關的照片或物品以向這位影史上的傳奇巨星致敬。

從手錶下方簡單的說明文字可以瞭解這款錶是勞力士特別向當年得標的買家商借到奧斯卡電影博物館展出的「特別來賓」，由於註解上只寫了“Private Collection”（私人收藏），這讓目前的手錶擁有者依舊顯得撲朔迷離，四年來外界還是無從得知當年到底是哪一位收藏家如此豪氣買下了要價約台幣5億多的天價Daytona，甚至還有江湖傳聞當年出手競標這款錶的根本就是勞力士本身（當然這是未經證實的傳聞），然而不管擁有者到底是誰，平常想要一睹這款手錶的風采實在也沒什麼機會，結果竟然在奧斯卡電影博物館內可以有緣見到它本尊，對於錶迷而言絕對是天上掉下來的禮物。

近期若有機會造訪奧斯卡電影博物館可別錯過能夠近距離欣賞Paul Newman Daytona 6239的機會，因為誰也不知道錯過這次，下次再遇到它公開亮相會是在何時？而以目前的情況看來，它應該還是能坐穩最貴勞力士手錶的王座好一陣子，光是能現場幫它拍張照就已經是件滿榮幸的事了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：史上最貴勞力士手錶睽違四年首度公開展出】