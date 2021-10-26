王毅晤阿富汗代理副總理巴拉達爾　允助重建　盼塔利班反恐

中國國務委員兼外長王毅10月25日在訪問卡塔爾期間在多哈會見阿富汗塔利班臨時政府代理副總理巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）。



新華社25日引述王毅稱，阿富汗當前面臨人道、經濟、反恐、治理四重挑戰，克服這些困難，需要國際社會更多理解支持，也希望塔利班進一步展現開放包容，團結阿富汗各民族、各派別共同致力於和平重建等。

王毅說，中方一貫尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，從不干涉其內政，並支持阿富汗穩局重建的努力。他稱中方重視當前阿國內面臨的人道主義困難，敦促美西方解除制裁，呼籲各方理性務實同塔利班接觸。

10月25日，在卡塔爾首都多哈，中國國務委員兼外長王毅（左）與阿富汗塔利班臨時政府代理副總理巴拉達爾碰肘致意。王毅當天在訪問卡塔爾期間在多哈會見巴拉達爾。（新華社）

此外他稱中方願繼續在力所能及的範圍內，提供人道主義物資援助，同國際社會一道，幫助阿緩解暫時困難，實現經濟重建和自主發展。

王毅強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成現實威脅，也對阿富汗國內穩定和長治久安造成危害，希望並相信塔利班會徹底同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，採取有效措施堅決予以打擊。

巴拉達爾在會面中表示，中國是阿富汗重要鄰國，感謝中方在阿困難時期所展現的尊重和友善。奉行對華友好政策是塔利班堅定選擇，希望加強各領域對華合作。塔利班高度重視中方的安全關切，將堅決履行承諾，說到做到，決不允許任何人、任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。

他稱希望中方與國際社會加大對阿援助力度，幫助該國克服人道主義危機，走上發展正軌。