Elon Musk｜「馬斯克」變中國熱門註冊商標　鞋帽餐飲教育全都有

特斯拉（Tesla）股價25日大漲近13％，衝破1000美元關卡，正式進入兆美元俱樂部，已是世界首富的執行長馬斯克（Elon Musk）身價繼續狂飆，到了逼近3000憶美元的高點。



然而名聲響徹全球的馬斯克，中文名字卻在中國形成另一種現象，各行類的商家都搶著將「埃隆．馬斯克」註冊為商標，範圍廣及服裝鞋帽、皮革皮具等。

點圖看看部分註冊商標及大量「馬斯克公司」▼▼▼

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根據IT之家透過一款APP查出，只要在上頭搜尋「埃隆．馬斯克」，就會出現至少273個用該名字註冊商標專利的商家，從服裝鞋帽、廣告銷售、通訊服務、設計研究到教育娛樂全包，讓特斯拉行政總裁的名字不只在科技前端和太空產業中出現，甚至融入中國的尋常百姓家。

IT之家指出，馬斯克穩坐首富的關鍵就是特斯拉生猛的發展動力，根據特斯拉公布2021年第三季度汽車生產和交付數據，第三季共交付24.13萬輛電動車，相較下中國電動車廠商第三季度交出的成績單分別為，蔚來汽車的2萬4439輛、小鵬汽車的2萬5666輛、理想汽車的2萬5116輛，3家第三季度交付汽車數總和不足特斯拉的3分之1。

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