泰國疫情｜甘烹碧府發現首宗Delta亞變異株AY.1　憂傳染力再升級

泰國衞生官員26日指出，國內發現首宗從由Delta變種病毒再突變的亞變異株Delta Plus，不過與引起英國關注的「AY.4.2」不同，泰國的亞變異株是「AY.1」，公共衞生部表示將密切注意疫情發展。公衞專家也警告，Delta Plus的傳染力恐比原始Delta變種病毒高出15%，推測這是英國確診人數增加原因。



泰國9月共發現18宗Alpha Plus、1宗Delta Plus

根據《泰國公共電視台》報道，公共衞生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）26日舉行記者會表示，泰國在9月一共發現19宗從變異病毒再突變的亞變異株，包括18宗Alpha Plus、1宗Delta Plus。蘇帕吉說，當中1宗Delta Plus是在甘烹碧府（Kamphaeng Phet）一間野戰醫院裏，其中一名來自大城（Ayutthaya）的男子身上驗出，該名染上AY.1亞變異株的男子已經痊癒出院，不過衞生官員仍針對他密切接觸者採樣檢測。

至於18宗Alpha Plus當中，有2宗出現在清邁的監獄，另外16宗則在尖竹汶府（Chanthaburi）和達叻府（Trat）找到，多與鄰近柬埔寨的龍眼果園群聚感染有關。蘇帕吉說，泰國每週平均對450個新冠病毒樣本基因定序，並將定序結果傳送到全球共享流感數據倡議組織（GISAID）。他保證公共衞生部的運作公開透明，不會隱瞞Delta Plus的相關資訊，建議民眾不必過度恐慌。

Delta Plus傳染力更高 可能與英國確診上升有關

針對新冠肺炎（COVID-19）的亞變異株，朱拉隆功大學醫學博士、公共衞生委員會副主席差林猜（Chalermchai Boonyaleephan）引述初步研究指出，Delta Plus的傳染力較原始Delta變種病毒高出15%，這可能是導致英國新增確診數上升原因。差林猜表示，Delta Plus病例目前約占英國新增感染人數的6%，被歸類在「調查中變種病毒」（VUI）而非「高關注變異株」（VOC），因此Delta Plus的疾病嚴重度等相關資訊還不多。差林猜提到，英國在不同年齡層及性別民眾身上都曾發現Delta Plus，不過以兒童青少年為大宗，可能與這個群體尚未廣泛接種疫苗有關。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】