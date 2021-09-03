新冠肺炎｜Mu變種病毒「殺入」亞洲　韓國首現3宗確診

韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部9月3日例行記者會表示，境內通報首3例新冠變種病毒Mu確診，均為境外移入。
病例分別來自墨西哥、美國和哥倫比亞。韓國國內尚未發現變種病毒Mu的社區感染病例。
世界衛生組織（WHO）上月31日報告指出，命名今年1月首度在哥倫比亞發現的B.1.621變異株為Mu，並列入「須留意的變異株」（VOI），具有對疫苗具抗藥性風險的變異。
目前該變異株已在至少40國現蹤。
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