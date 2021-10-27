王毅晤卡塔爾副首相穆罕默德　就阿富汗局勢交換意見

中國國務委員兼外長王毅10月26日在卡塔爾首都多哈（Doha）與卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）舉行會談，雙方就阿富汗局勢交換意見，一致認為國際社會應採取實際行動，緩解當地可能出現的人道危機。



中國外交部網站27日發文指，王毅說，中卡互為重要戰略夥伴，中方讚賞卡方堅持對華友好並致力於加深雙方合作，願同卡方一道推行好兩國元首重要共識，早日簽署實施方案，拓展雙方各領域合作，推動中卡戰略夥伴關係不斷取得新進展。

中國國務委員兼外長王毅10月26日在卡塔爾首都多哈與卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德舉行會談。（中國外交部）

外交部指，雙方就阿富汗局勢交換意見，一致認為國際社會應採取實際行動，緩解當地可能出現的人道危機，推動局勢朝有利於維護阿富汗穩定和有利地區和平安全的方向發展。王毅表示，中方讚賞卡方積極斡旋，在阿富汗問題上發揮獨特作用。

穆罕默德表示，卡中關係近年實現巨大飛躍，卡方高度讚賞中方堅持不干涉內政的原則，堅持大小國家一律平等，卡方願同中方一道在共建一帶一路框架內拓展互利合作。

他說，中國是卡方在亞洲最重要的投資目的地，卡方願加大對華投資，並積極探討開展三方合作。

穆罕默德強調，卡方支持中國國家主席習近平提出的全球發展倡議，願積極對待《中阿數據安全合作倡議》。