卡塔爾是塔利班的「最強臂彎」？

隨着塔利班接掌阿富汗，西方軍隊全面撤出，國際社會對於塔利班政權仍抱觀望態度。卡塔爾不論早期的斡旋工作，以至最近的撤離行動，角色都非常突出，甚至被稱為「中東日內瓦」。至今，美國及盟友以外的多個國家，都表明計劃把外交中心遷至多哈，足證這個海灣國家對於如今阿富汗局勢之重要性。



美國國務院上周表示，美軍撤出阿富汗後，駐喀布爾大使館將會空置，未來將在多哈執行人道支援及外交工作。兩個盟友英國及日本亦表示，將把阿富汗大使館移師多哈，不少其他外國其後亦有意跟隨做法。

圖為2021年8月22日，卡塔爾烏代德空軍基地有美軍準備安排阿富汗人乘搭環球霸王C—17（III）型運輸機。（AP）

早在2013年奧巴馬（Barack Obama）政府任內，卡塔爾就在華府支持下，讓塔利班於多哈設立外交及政治辦公室，自此成為國際社會跟塔利班之的橋樑。過去數年，卡塔爾一直協助美方的斡旋工作，包括促成中國、美國、俄羅斯、巴基斯坦的阿富汗問題四方會談。美國去年正式在多哈的酒店，跟塔利班達成和平協議。

直至過去數周，阿富汗形勢急遽轉變，美國等聯軍的撤離行動相當險要。卡塔爾成為撤離人員的暫時停留的第三國，據悉，過去兩周撤離阿富汗的人，當中有四成是取道卡塔爾。日前，美國總統拜登（Joe Biden）在電話中親自答謝卡塔爾國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）支援美軍的阿富汗撤離行動。

8月21日，兩名獲撤離的阿富汗孩子在多哈的臨時安置住所在玩耍。(AP)

另一方面，卡塔爾也跟塔利班關係密切，在塔利班成員順利拿下喀布爾後，組織第二號人物巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）由卡塔爾空軍接載，由卡塔爾首都多哈（Doha）飛到阿富汗南部的坎大哈（Kandahar），準備接掌政權。在美軍撤離行動結束後，卡塔爾及土耳其日前亦宣布將提供3,000萬美元財政援助，協助喀布爾機場重啟以早日恢復國際航班。

卡塔爾跟塔利班一樣同屬遜尼派，意識形態較貼近。然而，隨着沙特阿拉伯這個傳統的「聖戰金主」外交轉向，對塔利班的金援已大不如前，影響力亦相對減少，塔利班高層近日表明「不接受瓦哈比主義」，突顯與沙特進一步疏遠。

相反，從近日阿富汗政治形勢來看，卡塔爾的中間人角色更見突出。過去數年，多哈（Doha）充當起西方與塔利班斡旋及協助撤僑的角色，其外交部長更率先呼籲國際社會不應排斥塔利班。

塔利班代表團於 2021 年 8 月 12 日抵達卡塔爾多哈參加阿富汗和平談判。(AP)

外交底氣不只靠石油?

作為中東地區國土面積最小的其中一個國家，卡塔爾這個海灣小國，外交影響力不容小覷，尤其是捱得過三年多的*斷交風波，足證其政經實力與韌性。其總人口只有260萬，而且絕大多數是外來勞工，本地人只有不足30萬，卻毫無疑問是全球最富有的國家之一。

*斷交風波：「阿拉伯之春」之後，海灣競爭對手指責卡塔爾站在伊斯蘭主義者一邊，尤其是跟伊朗過從甚密，並利用國有的半島電視台製造動盪。2017 年，沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及和巴林等多國跟卡塔爾斷交，並實施多重封鎖措施。



卡塔爾的人均GDP高達13萬美元，而跟其他海灣國家一樣，光鮮的經濟表面背後，全賴豐富的石油氣及天然氣資源支撐。加上勞動力匱乏，產業結構相當單一，國家的生產及服務業都依靠大量諸如來自印度、巴基斯場、菲律賓等地的外勞支撐。卡塔爾國民單憑國家出口油氣，都能享有良好福利。

然而卡塔爾也並沒有坐食山崩。正因其「小巧而有錢」，卡塔爾於中東地區所受之安全威脅亦大，尤其她的陸地邊境全由沙特所包圍，因此卡塔爾採取了避險策略，一方面讓盟友美國於當地設立烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），另一方面亦積極發展自身的外交及廣播力。

前國王哈邁德（Hamad bin Khalifa Al Thani）其中一個影響深遠的決定是，投資開拓液化天然氣（LBG）海上運輸，此舉乃放棄依賴傳統的管道運輸方式，使國家避免受唯一陸地接壤的沙特阿拉伯掣肘。在中東事務上，卡塔爾近年扮演着積極的角色，而且在區域強權之間採取平衡策略。一方面跟美國簽定防衛合作協議，另一方面跟伊朗友好，在薩達姆（Saddam）時期跟伊拉克和好，並且跟以色列關係正常化。

卡塔爾在美軍撤離行動發揮主動角色，在多哈為阿富汗難民提供的臨時住所，環境尚算理想。（AP）

投資全球資產 打造體藝文化中心

卡塔爾並未有滿足於由油氣資源產生的巨大財富，自2005年以來，國有的卡塔爾投資局（QIA）一直主導卡塔爾的主權基金。在2017，QIA晉身全球十大，管理高達3,200億美元的投資。投資涉及多間具實力的歐洲企業，如巴克萊銀行（Barclays）、Harrods、西門子（Siemens）、保時捷（Porsche）、法國電訊（France Telecom）、德意志銀行（Deutsche Bank），另亦在紐約及華盛頓購買多座豪華物業。

除了投放資源於國家的教育、科學及文化範疇，於90年代中更成立了兩個重要品牌。1997年，卡塔爾航空公司（Qatar Airways）的成立，為這個海灣小國在過去二十餘年漸漸變成歐亞航空樞紐。按2018年初數據，擁有179架客機、150個全球目的地的卡塔爾航空，已帶動首都多哈的 哈馬德國際機場（Hamad International Airport）成為了全球其中一個最繁忙的機場，每年多達數十萬計旅客在此轉機，帶動當地旅遊、娛樂產業發展。

卡塔爾近年大舉打造充造當代感的大型地標，包括以沙漠玫瑰為作設計靈感的卡塔爾國家博物館。（資料圖片）

伴隨着航運業的發展，卡塔爾政府近年亦大舉建造美輪美奐的博物館及藝術館，當然也少不了為2006年多哈亞運及2022年世界盃打造的大型體育場館，密密累積軟實力。上述卡塔爾主權基金旗下的卡塔爾體育投資（QSI），自2012年更已入主巴黎聖日耳門（PSG），因此在大金主之下，球會近年亦促成諸多巨額的球員收購，包括最近的美斯（Lionel Messi）。

另外，不得不提的就是卡塔爾發展作中東傳媒中心的戰略。半島電視台（Al Jazerera）在1996年草創之時，聘請了150名BBC阿拉伯頻道的前記者，記者及主播們都獲允許去涉獵具爭議的政治、社會，甚至宗教話題。

半島電視台「助攻」

由於半島電視台主要分成英語及阿拉伯語兩大頻道，報道既探索當地政府問題，亦會宣揚人權及女性角色，早年為卡塔爾這個君主專制國家塑造出進步、相對開明的形象。有專家更形容「半島電視台的感覺像英國的BBC，而非國家控制的官媒」。其成功讓卡塔爾領袖有機會涉足於國際廣播，爭取話語權。

在中東地區內，半島電視台阿拉伯語頻道（Al Jazeera Arabic, AJA）早已是家傳戶曉的名字，然而這些年來，報道手法不免惹起一些中東政權不滿，影響卡塔爾的外交關係，同時亦不時被批評反美、反以色列，或是充當恐怖分子喉舌。至於半島電視台英語頻道（Al Jazeera English, AJE）亦具有一定的認受性及口碑，2014年，他們便推出過一系列的塔利班記錄片，向美國觀眾呈現阿富汗戰爭最前線一面。事實上，再強大的西方傳媒在中東進行採訪報道時，都難免面臨諸多掣肘，或是被諸門外。回看如今的阿富汗局勢，半島電視台在塔利班未攻下喀布爾前，已取得組織高層或發言人的專訪，以及一些獨家片段素材。

半島電視台不時取得塔利班高層的專訪。圖為2020年7月的訪問。（半島電視台）

畢竟作為卡塔爾國家資助的電視台，對於塔利班與阿富汗形勢報道，自然不會太偏離中央的主旋律。而某程度上，半島電視台作為具備多種語言的國際媒界，除了讓全球民眾了解箇中形勢，亦讓塔利班成員得到在主流媒體曝光的機會，起了帶風向的作用。

卡塔爾是塔利班轉型模範？

塔利班所揚言建立的「伊斯蘭酋長國」，是否能養成符合原教旨伊斯蘭教義的現代阿富汗，很大程度可參考幾個宗教保守程度不一的海灣酋長國管治模式，卡塔爾過去二十餘年的亮眼發展，也具有不少參考價值。

這包括塔利班上次掌權時最為人詬病的女性權益問題，卡塔爾的女性權益同樣受到男人監護人法律限制（25歲以下未婚女性出國需要得到男性監護人簽署批准，但男性年滿18歲就可自由出國）。女性需要帶包裹頭、頸的圍巾，在公眾場合仍有不少是禁止兩性共處。但是女性獲許投票、上學和工作，女性參與勞動人口比例甚至是阿拉伯世界最高之一，當中亦不乏女性公務員，女性亦從政。近年，女性入讀私立大學的比例急升，卡耐基梅隆大學卡塔爾分校（Carnegie Mellon University in Qatar）的女學生比例更達57%。

卡塔爾婦女一般需要穿頭巾或罩袍外出，但相對開放，外國勞工、女旅客並不受限，衣著避免暴露即可。(Ｇetty)

塔利班今次回朝，在女性地位問題上的答卷受到國際關注。他們揚言讓女性工作，甚至參與政府運作，跟卡塔爾模式亦有一定相似之處。

另一方面，卡塔爾是塔利班在區內具經濟實力的盟友，阿富汗雖蘊藏着大量的天然資源，但長年戰亂導致國家極度貧窮，部落與軍閥衝突，開採工程變得艱巨。隨着西方聯軍退出阿富汗，戰亂如若真的平定下來，財力雄厚的卡塔爾也必然是阿富汗發展經濟的重要夥伴。