魷魚遊戲催生「魷魚幣」　24小時暴漲2400%

奈飛（Netflix）爆火網劇《魷魚遊戲》催生了一個以該品牌命名的加密貨幣——「魷魚幣」（SQUID）。這款惡搞加密貨幣的價格過去24小時暴漲近2400%，達到2.22美元，市值超過1.74億美元。

中國新浪財經報道，CoinMarketCap發出警告稱，收到多個報告，稱用户無法在Pancakeswap交易所出售這種代幣。

Pancakeswap是一個受歡迎的去中心化金融交易所。目前還不清楚為什麼一些用户無法出售他們的代幣，但描述SQUID的白皮書確實提到了一項反傾銷技術，如果不滿足某些條件，人們就不能出售SQUID。

據SQUID白皮書稱，SQUID於10月20日開始預售，並且「1秒內售罄」。SQUID也加入了其他惡搞加密貨幣的行列，這些惡搞貨幣沒有什麼特別的原因，只要有好的宣傳就會推動價格上漲。例如，受表情包啟發的柴犬幣（SHIB），價格已翻了一番。

SQUID代幣是作為《魷魚遊戲》項目的獨家貨幣發布的，《魷魚遊戲》項目是一個派發獎金的遊戲競賽平台。這項在線比賽將於11月啟動，模仿了同名電視劇中的六輪比賽，但與Netflix電視劇不同的是，《魷魚遊戲》項目公司表示：「輸家顯然不會面臨死亡的懲罰！」

與此不同的是，《魷魚遊戲》電視劇裏的大獎上限為3850萬美元，發給最終贏家，這個線上模擬的《魷魚遊戲》項目將不限制最終獎金的上限，也不限制參與者的數量。

然而，玩家必須使用SQUID代幣支付一個預設價格才能參與每場遊戲，有些回合還需要用户購買定製的非功能性工具，並在《魷魚遊戲》項目的網站上出售。其中一些非功能性工具以電視劇中的角色為特色，包括全身穿紅粉色套裝的警衛（這個顏色在電視劇粉絲中引發了激烈的討論），以及覆蓋整個臉的黑色面具。

遊戲的門票並不便宜，特別是在當前價格下。如果你想參加比賽的最後一場，你需要支付15000枚SQUID，價值33450美元，併購買一個非功能性工具。

每個回合的入會費由開發者和獎勵池以1：9的比例分，開發者獲得入會費的10%，剩下的90%則進入獎勵池。

《魷魚遊戲》的項目遊戲平台還提供彈球池——這是《魷魚遊戲》電視劇裏的另一個熱門遊戲——持有者可以通過押注來賺取SQUID代幣，將他們持有的加密貨幣作為抵押品來賺取被動收入。