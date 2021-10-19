《魷魚遊戲》火爆全球　推向極限的貧富分化給世界敲響警鐘

如果你身負鉅額債務，與追債人簽了人體器官協議，每天看不到任何希望的苟活着，突然有一天，一個人塞給你一張名片，並告訴你打名片上的電話，報名參加一場遊戲，就有可能獲得456億韓元（約合3億港元），你會不會忍不住去奔赴這樣一場名為「魷魚遊戲」的生死遊戲？

時下火爆全球的Netflix的韓劇《魷魚遊戲》，就講述了這樣一群人，以及他們選擇參加的生死遊戲。該劇上線後，很快登上全球榜第一名，並引發了世界範圍內對於電視劇背後帶有普遍性的社會問題的關注與討論。

劇名《魷魚遊戲》源自韓國1980年代的兒童遊戲，參與遊戲的人會在地上畫出魷魚形狀的圖案，彼此組隊，只要把其他人推出魷魚圈外，就能獲勝。導演黃東赫說，魷魚遊戲是他小時候玩過最刺激也最喜歡的遊戲。之所以會取這個當劇名，就是因為他覺得如今的韓國社會越來越像「魷魚遊戲」，大家會劃分出階級與圈子，接着開始瘋狂競爭，把別人推出圈圈外，弱肉強食。「妄想一獲千金的遊戲，就在我們生活的這個世界上發生着。」

而同樣現實存在的，是電視劇反映的普遍性社會問題：階級固化、貧富懸殊。「魷魚遊戲」將這一社會問題推向了極致，於是1%的富豪可以為了所謂的「樂趣」，眼看着99%為了生計的平民，互相傾軋爭鬥一番後一個個死去，最後活下來的，要麼成為新的「打手」，要麼生不如死。

不過，黃東赫還有更大的野心，那就是透過這些普遍性的社會問題，來反思資本主義，以及科技巨頭們對普羅大眾生活的壟斷。

黃東赫接受採訪時表示，他在2008年全球金融危機期間就曾首次構思這部電視劇，但直到科技巨頭將資本主義的發展帶進了一個新階段，以及特朗普在2016年大選中獲勝後，他才相信，這部劇會引起很多觀眾的共鳴。「在過去的10年裏，出現了很多問題。在加密貨幣的繁榮時期，世界各地的人們，尤其是韓國的年輕人，會把所有的錢都投資到加密貨幣上。還有像Facebook，Google這樣的IT巨頭的崛起，或者韓國的Naver，他們正在重新構建我們的生活。這是創新，但也使這些IT巨頭也變得非常有錢。」「我覺得他（特朗普）有點像劇中描繪的VIP之一……就好像（特朗普）是在操縱一個遊戲節目，而不是領導一個國家，他也給人們帶來恐懼。」

特朗普的上台，加劇了人們對於美國和資本主義的擔憂情緒。（AP）

在劇中，VIP角色是一些戴着面具的富有的精英人士，他們觀看比賽並對結果下注。從遊戲開始到全程，操控「魷魚遊戲」的精英人士，始終在強調它的自願性和平等性，所以當有人違背了平等性提前知道下一場遊戲時，會直接被處死並示眾。那個被排擠的人，直接進入了下一輪遊戲，而不是被槍斃，因為「不拋棄被冷落的弱者，是以前的孩子們，玩遊戲時會遵守的美好規則。」

但這些表面上的平等性背後，有着更大的一個不平等，那就是少部分人根據樂趣和喜好制定規則，多數人被迫接受這些規則進入遊戲。前者不僅制定規則，決定下一場遊戲是什麼，什麼時候開始，而且在必要時還可以隨時調整遊戲的外部環境，叫停比賽或者關掉燈光。後者在他們眼裏，已經不是「人」，而只是類似於賽馬場的一匹匹「馬」。不要以為這是電視劇的演繹，想想看自稱「精英主義者」的財經作家吳曉波之前那句讓人細思極恐的話——「這個世界不需要那麼多人，大部分人都是無用的，因為世界不需要很多人同時思考」，大概就知道這是多麼接近寫實主義了。

北京大學馬克思主義學院研究員、博士生導師宋朝龍在特朗普執政時期接受採訪時，曾談到了資本主義制度下金融資本利益集團。「美國金融資本帝國在擴張過程中形成了龐大的金融資本利益集團，他們支配了各個方面，公共權力都在他們手裏，沒有其他的力量能夠制約它、制衡它，他們不可能用損害自身利益的方式來解決危機。而如果不能解決金融資本寄生性的權力，社會問題就沒辦法解決，美國就會處於長期的分裂並在分裂中走向蕭條和霸權衰落。」

反觀中國，當前大刀闊斧的反壟斷、金融監管以及防止資本無序擴張，其實也是在竭力避免這樣的階層固化、貧富分化的社會陷阱。習近平最新在《求是》發文特別談到共同富裕，也是基於此。「當前，全球收入不平等問題突出，一些國家貧富分化，中產階層塌陷，導致社會撕裂、政治極化、民粹主義氾濫，教訓十分深刻！我國必須堅決防止兩極分化，促進共同富裕，實現社會和諧安定。」「要防止社會階層固化，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境，避免『內卷』、『躺平』。」「要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，加強反壟斷監管。」

從這個層面來看，「魷魚遊戲」不僅給資本主義的韓國和美國敲響警鐘，也給社會主義的中國提醒。因為這不只是99%對1%的戰爭，也是每個國家、每個社會都不同程度面臨的問題和難題，關係着「人類未來向何處去」這一終極命題。

此外，電視劇也讓人們看到，人類經過漫長時間形成的現代文明，完全可以在一夕間回到弱肉強食的叢林狀態，就像葡萄牙作家若澤•薩拉馬戈（José Saramago）在其名著《失明症漫記》中所呈現的盲流感下的混沌世界一樣，只不過「魷魚遊戲」中的人們呈現的是另一種「盲流感」罷了。