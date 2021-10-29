Meta打響地盤爭奪戰？元宇宙是什麼　為何科企紛紛插旗｜新聞教室

以社交媒體起家的Facebook 10月28日宣布改名為Meta Platforms，簡稱Meta，向世界宣告未來將重點發展「元宇宙」（metaverse）。到底這個教公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和科技業界都為之着迷的異空間是什麼？



元宇宙的概念不時出現於科幻小說和電影。早於1992年，作家斯蒂芬森（Neal Stephenson）的科幻小說《Snow Crash》就提到元宇宙。近廿年後出版的小說和同名電影《挑戰者1號》（Ready Player One）同樣採用了類似的概念。

圖為2021年10月28日，Facebook總部公開新的標誌。（AP）

那麼元宇宙是什麼？簡單來說，元宇宙就是透過互聯網讓人互通的虛擬世界環境。我們不再單純看着螢光幕，而是利用虛擬實境（virtual reality）和擴增實境（augmented reality）等技術和設備，真真正正「走進」元宇宙。

有人會用元宇宙形容遊戲世界，不同玩家以角色身份與其他人互動。但元宇宙未來的發展絕對不會就此止步。目前已經有人利用區塊鏈技術以非同質化代幣（non-fungible token，NFT）買賣商品，這個也是元宇宙的一種。

將現實世界搬到虛擬世界或許就是目前發展元宇宙的方向，將互聯網的互動從平面變成立體。或許有一天，我們能夠於元宇宙看一場虛擬演唱會，來一趟虛擬旅行，買一套虛擬衣服。元宇宙還可能將居家辦公（work from home）提升到另一個層次——我們將不再以視像開會，而是走進虛擬辦公室工作。

圖為2021年5月31日，時裝屋古馳於意大利的虛擬展覽。（AP）

看中元宇宙商機的公司當然不是只有朱克伯格，不少投資者和公司都想趁早分一杯羹，例如是微軟（Microsoft）和晶片製造商輝達（Nvidia）。元宇宙當然不會缺少遊戲公司的身影：網絡遊戲《要塞英雄》（Fortnite）英佩遊戲公司（Epic Games）已經從投資者集資10億美元協助建構元宇宙，遊戲平台Roblox則希望將元宇宙化身成為學習、工作、玩樂、創作和社交的地方。

連看似風馬牛不相及的消費者品牌都嘗試「撈過界」。意大利時裝屋古馳（Gucci）6月曾與Roblox聯乘，出售「數碼限定」的配飾。可口可樂（Coca-Cola）和護膚品品牌Clinique曾分別出售數碼代幣，作為發展元宇宙的踏腳石。

Facebook改名Meta劍指元宇宙可謂是打響了這場地盤爭奪戰。智能手機面世多年，但蘋果公司所用的iOS系統和Android系統一直未能互通，元宇宙或許也將面臨同樣的局面。分析師Victoria Petrock向美聯社表示，要不同科技公司的平台互通，就要他們同意特定一套標準，避免如「Facebook元宇宙」和「微軟元宇宙」完全切割的現象。畢竟對用家來說，將元宇宙變得如萬維網（World Wide Web）一樣開放和廣泛才是最理想的情況，但當行內群雄割據，科企會否放棄壟斷機會卻是一個很大的疑問。