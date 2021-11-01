日本東京男萬聖節電車斬人縱火　目擊者「還原」驚險生死瞬間

日本東京都京王電鐵31日出現一名變裝男子在電車上，持刀無差別攻擊乘客並縱火，造成一名70多歲的男性重傷，16人輕傷。同車廂乘客回想事發當時畫面驚恐表示，嫌犯突然衝到自己面前來，並拿出膠瓶潑灑不明液體，整個車廂瞬間充滿刺激性的惡臭，而她的老公更是因為被灑到，隨後被送往醫院急救。



根據《時事通信社》報道，東京都京王線一輛運行中的列車31日晚間突然出現一名男子手持30公分長刀，在車廂內攻擊其他乘客。現年24歲的嫌犯服部恭太先是在3號車廂將刀刃插進同車廂內一名70多歲男性右胸口後，便往5號車廂移動，同時沿路揮刀攻擊其他乘客，嚇得所有人一邊尖叫一邊逃往其他車廂。隨後更是潑灑疑似為打火機油的液體在車廂內部。

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根據《讀賣新聞》報道，一名21歲的女性乘客乘車時突然聽到一陣尖叫聲，轉頭一看便看到大批民眾驚慌地從其他車廂衝來，隨後看到一頭金髮的嫌犯服部恭太來回揮動手上的30公分長刀，朝她走來，嚇得她也連忙起身，但不論是車廂連結處或是車廂內部都塞滿逃竄的人潮，讓她寸步難行。

當她回頭看時，竟看到持刀男突然拿出一個膠瓶，並瘋狂將裏面的不明液體往車廂的地面潑灑。女乘客隨即衝到其他車廂內逃難，沒想到馬上就聽到「碰！」的聲響，隨後更傳出陣陣濃煙。

另一名46歲女性當時正好要和丈夫一起回家，然而搭車時，卻突然有約20人同時從隔壁車廂衝了過來並大喊，「快逃！」當時她根本還搞不清楚狀況，沒想到這時服部恭太就突然衝到她的面前，拿出寶特瓶開始潑灑不明液體，現場頓時充滿一陣刺激惡臭。儘管她和丈夫嚇得隨即逃跑，但是丈夫的腳卻因逃生不及沾到不明液體，最後被送往醫院救治。

事發後，其中一名乘客隨即按下緊急停車按鈕，列車便停靠在國領站，然而當時車雖然停了，但是車門卻沒有開啟，大批乘客瞬間從列車的車窗驚恐爬出，逃到月台上。而嫌犯服部恭太本人則是悠閒地坐在車廂內，等著警方前來。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

こやつが

京王線の犯人です



右手にナイフ

左手にタバコめちゃくちゃ手は震えてた



とにかくこいつにむかつきました



すごくみんな必死に逃げて

僕がみんなに窓から出ろ言い死にものぐるいでみんなででてたこいつの前まで来ました



本当に許せなかった

殴りたかったです

#京王線#京王線刃物#犯人 pic.twitter.com/fdlLN9nj1Z — 生形たけし (@takahashi9811) October 31, 2021

▼日本網民在Twitter發文稱，疑犯所穿的與2019年美國電影《小丑》（Joker）主角戲服同款的服裝。

▼疑犯被捕後，警員準備押解他離開：

↑↓事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

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