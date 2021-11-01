日本東京男電車斬人縱火　乘客憶述恐怖現場　女生發短訊與母訣別

日本東京都昨天晚間在行駛中的電車內發生隨機砍人與縱火案，造成17人輕重傷；乘客回憶，兇嫌最初面無表情地坐着，後來突然揮刀砍人，所有人都陷入慌亂，乘客覺得自己即將死在凶嫌手上，傳LINE跟家人告別。



犯嫌是24歲的男性服部恭太，他犯行後沒有逃逸，被警方以殺人未遂罪嫌當場逮捕，他供稱是想藉由殺人被判死刑。服部除了舞刀砍人，也在車廂內潑灑打火機用的油縱火，有16人因火災濃煙嗆傷。

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據讀賣新聞、朝日電視台等日媒報導，服部從3號車廂上車。同車廂的乘客回憶，開始攻擊前，他坐在位子上，面無表情，也沒有露出冷笑，就像一般乘客。後來服部突然攻擊同一車廂的70歲男性，用刀刺向對方胸口。

一名男姓乘客說，聽到有人大喊「他有刀，快逃！」所有人好像突然醒過來，開始慌亂奔跑，前面的車廂擠入愈來愈多人，他回頭看到好幾個人倒下，至少有3、4人。

服部先從3號車廂往後移動，在5號車廂縱火後，又往前走回前面車廂，最後是在2號車廂被逮捕。

另一名男性乘客表示，最初看到人群在車廂內狂奔跑來跑去。還以為是因為萬聖節，年輕人不懂分寸胡鬧，但往後看，愈看愈詭異，最後面有一名男性揮舞着長刀。上面還沾染着像鮮血的液體。

由於車廂與車廂連接部分的寬度較窄，逃命的群眾堵塞在通道，有些人從後面被推倒。有些人試着想起身，卻被後頭再湧上的民眾給撞到。

由於嫌犯服部不但舞刀攻擊乘客，還在車廂內縱火。當列車減速的瞬間，黑煙快速蔓延，讓車廂內陷入更加慌亂。一名乘客說，他覺得難以呼吸，覺得自己可能會窒息而死。看到黑煙愈來愈濃，心中不斷想着趕快停下來。

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Twitter上傳的影片中，民眾從車窗逃逸的畫面讓人印象深刻。一名女性乘客提到，雖然按了緊急停車按鈕，希望即將駛入國領站的列車，可以緊急停靠，但到站後車門卻未打開，讓她整個人都慌了，一直大喊快開門、快開門，最後乾脆站在椅子上，從車窗鑽出去，踩在車站月台半高式閘門往外跳出去。

一名男性說，未來可能不敢再搭電車。從來沒有經歷過這種情況。雖然不覺得自己快要死了，但卻沒由來的感到恐懼不已；另一名女性說，從沒想過乘車會發生這樣的事情，她以為自己要死了，還傳LINE給媽媽說，「我可能會死，謝謝你，媽媽。」能夠生還，她真的感謝不已。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

こやつが

京王線の犯人です



右手にナイフ

左手にタバコめちゃくちゃ手は震えてた



とにかくこいつにむかつきました



すごくみんな必死に逃げて

僕がみんなに窓から出ろ言い死にものぐるいでみんなででてたこいつの前まで来ました



本当に許せなかった

殴りたかったです

#京王線#京王線刃物#犯人 pic.twitter.com/fdlLN9nj1Z — 生形たけし (@takahashi9811) October 31, 2021

▼日本網民在Twitter發文稱，疑犯穿着與2019年美國電影《小丑》（Joker）主角戲服同款的服裝。

▼疑犯被捕後，警員準備押解他離開：

↑↓事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

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