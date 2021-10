美國知名的賓夕凡尼亞大學沃頓商學院(The Wharton School of the University of Pennsylvania)當地時間周四(10月28日)宣布,2022年1月3日推出新的網上課程——區塊鏈與數字資產經濟學,並將允許學生用比特幣(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)或USD coin等加密貨幣付費。



市場資訊網10月29日報道,該項目的學術主管Kevin Werbach說:「區塊鏈和數字資產不會消失。」他指出,新的課程是為金融、管理和科技等領域的各種專業人士設計的。

該項目是在Prysm Group的幫助下開發的,後者是一家區塊鏈經濟諮詢公司,幫助公司和其他學校學習數字資產。

沃頓商學院龐大的校友網絡中包括加密貨幣支持者、特斯拉(Tesla)CEO馬斯克(Elon Musk),他於1997年畢業,在這裏取得經濟學和物理學學士學位。

今年早些時候,沃頓商學院宣佈,收到了有史以來最大的加密貨幣捐贈——來自一位匿名捐贈者的價值500萬美元的捐贈。