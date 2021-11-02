俄羅斯企業：應中國要求　每日供氣量創新高　遠超合約義務

俄羅斯電力能源公司（INTERRAO）披露11月1日以來對中國供電量幾乎增加一倍後，俄羅斯天然氣工業股份公司稱，10月31日通過「西伯利亞力量」對華供氣量創新高。



據俄羅斯衛星通訊社11月1日報道，俄羅斯天然氣工業股份公司發布消息，10月31日通過「西伯利亞力量」天然氣管道對華供氣量創下新高，超出合約義務19%以上。

2019年12月2日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，中）在克里姆林宮通過視頻連線，參加中俄東線天然氣管道投產通氣儀式。（Reuters）

俄羅斯天然氣工業股份公司稱，「通過『西伯利亞力量』管道對華供氣量正在增長。例如，10月31日應中方要求，供應量創下了新高，超過俄氣公司每日合同義務的19%以上。」

俄羅斯衛星通訊社提到，俄羅斯通過東線——「西伯利亞力量」輸氣管道對華供氣始於2019年12月，2020年輸送量達41億立方米。根據中俄簽訂的30年期天然氣供應協議，到2025年供氣量將達到每年380億立方米。

11月1日，俄羅斯電力能源公司聲明提到，應中國的要求，自11月1日以來對中國的電力供應幾乎增加了一倍。