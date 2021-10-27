烏拉圭性感女星笑稱想做俄羅斯人　普京真的給了她及兒子公民身份

烏拉圭女明星娜塔莉亞．奧雷羅（Natalia Oreiro）過去曾在訪談中開玩笑地表示自己想獲得俄羅斯護照，沒想到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）還真的給了！根據俄國法律資訊網站上釋出的最新公告顯示，普京已簽屬行政命令，授予奧雷羅及其兒子俄羅斯公民的身份。



綜合外媒報道，普京在該項命令中寫道，「授予以下人員俄羅斯公民身份：塔莉亞．奧雷羅，1977年5月19日於烏拉圭出生﹔及她的兒子梅林（Merlin Atahualpa Mollo Oreiro），2012年1月26日於阿根廷出生。」

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報道指出，奧雷羅過去曾在俄羅斯的脫口秀節目中，表示自己想獲得俄羅斯護照，當時的主持人伊萬（Ivan Urgant）還稱她是「最像俄羅斯人的外國人」，她則開玩笑地回應，「普京應該為此授予我俄羅斯公民的身分」。

2020年6月她接受俄羅斯通訊社「塔斯社」（TASS）訪問時透露，她已經開始進行申請俄羅斯公民身份的程序，雖然不會在該國定居，但能獲得俄羅斯護照是她的榮幸。沒想到一年後就獲得普京本人簽屬的行政命令，授予公民身分。

據了解，奧雷羅是一名女演員、歌手及服裝設計師，曾獲拉丁葛萊美獎（Latin Grammy Awards）最佳流行演唱專輯獎項提名，也曾出席綠色和平組織及聯合國兒童基金會舉辦的慈善演出及活動，並於2011年9月獲聯合國兒童基金會任命為駐阿根廷和烏拉圭的親善大使。

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