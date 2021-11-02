日本皇室︱小室圭擬再報考紐約律師試　日媒：若落榜簽證恐現問題

日本皇室駙馬小室圭參加7月的紐約律師考試，卻不幸落榜，跌破眾人眼鏡，為此他必須再戰明年2月的考試。日媒分析其不及格原因，指出英文可能是一個難以跨越的門檻，且假如明年考試再不通過，滯留美國的簽證恐怕也將出現問題，而在他重考的期間，很有可能都得依靠真子度日。



日本皇室文仁親王長女真子公主在26日和大學同學小室圭結婚，2人預計之後前往美國生活，為此小室圭早已在美國鋪路，參加紐約律師考師，然而到了放榜當天，合格榜單卻未見小室圭名字。《NHK》採訪小室圭先前在日本就職的律師事務所所長奧野善彥，證實小室圭親自打電話說明他這次考試不合格，並且強調「會再努力，明年2月再次挑戰」。

《富士新聞網》報道，紐約州律師Ricky德永就指出小室圭不合格原因，其中英語能力便是一個高檻，假如沒有就讀日本大學的法學部，直接跑到到美國留學，不管是英語能力或基本的美國法律知識都無法在短短3年內達到水準。

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其次，日本留學生的合格率實際上只有50%，小室圭接下來只能繼續在美國律師事務所當助理邊準備2月份的考試。如果能夠順利通過考試，年收能達到2200萬日圓左右，但若是不合格，就僅能作為助手工作，年收僅剩600萬日圓左右，只剩下三分之一。

為了準備明年考試，小室圭在收入面和讀書時間都會面臨極大課題，在律師資格考試合格之前，除了要縮衣節食外，可能還得仰賴真子的援助。

紐約國際律師樋口一磨也指出，小室圭在大學畢業後的1年開始在美國工作，但只能待到2022年5月，為了順利取得之後的工作簽證，他必須在2月的考試合格。假如再次落榜，不只會和律師事務所的關係變得尷尬，生活費也會出現問題，甚至簽證也將受影響，因此2月的考試只能合格，小室圭已經沒有退路。

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