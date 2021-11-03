COP26｜拜登：習近平缺席「大錯特錯」　約翰遜稱可理解

第26屆聯合國氣候峰會正在舉行，美國總統拜登（Joe Biden）批評中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），未有出席會議是「大錯特錯」（big mistake）。



拜登在記者會上，談及至目前已舉行很多務實的會議，完成很多工作。但同時批評國家主席習近平缺席會議，形容此為「大錯特錯」。

「中國正試圖在世界上扮演世界領導者的新角色，這是可理解的，但他竟然不出席。」拜登同樣批評俄羅斯總統普京，又指俄羅斯的荒野正在焚燒，普京卻視而不見。

拜登形容，美國出席峰會十分重要，可以借此向其他國家展示美國在應對氣候的角色。拜登又提到自己已會見多位國家領導人，告知對方在應對氣候危機時，美國將協助他們。

圖為11月2日，英國首相約翰遜在記者會上發言。（Reuters）

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在記者會上，則表示能理解習近平缺席的決定，是基於疫情的原因。又指出席氣候變化大會的中國代表團，規格非常高。

約翰遜表示，中國已經作出承諾，力爭在2060年前實現碳中和。但他續稱中國要在2030年或之前實現碳達峰，是一個關鍵。因為若可以提早至2025年達成目標，對地球環境有重大影響。約翰遜稱他望從習近平口中聽能提早多少，達成目標。

習近平未有出席氣候峰會，僅以書面方式發言，並派遣了由氣候變化事務特使解振華為率領的代表團參加。