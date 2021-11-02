COP26｜援助資金何時到埗？　富國協助窮國應對氣候成信任危機

第26屆聯合國氣候峰會（COP26）在11月1日開幕，各國能就減排達成什麼協議成為焦點。但除了富有國家的減排外，對發展中及貧困國家的支援同樣重要。



全球氣候變化會影響全球，而阻止氣候持續升溫的責任，也要全球共同負擔。富有國家理所當然可以做得更多，但發展中國家卻沒辦法單純為減少溫室氣體而放棄發展，因此在全球減排上，富有國家都會籌集資金，協助發展中國家轉用發展綠色能源產業，及應對氣候變化帶來的影響。

在2009年於哥本哈根舉行的第15屆聯合國氣候峰會，富有國家承諾在2020年籌集每年1000億美元的資金，讓發展中國家應對氣候變化及建設，但這筆資金至今仍有近200億美元的缺口。

圖為11月1日，在英國格拉斯哥COP26會場外，穿上藍色和紅色服飾的環保團體組織們正在示威，要求對抗氣候變化。（Reuters）

這承諾對發展中國家而言，已發展至對富有國家的信任危機。

大洋洲島國，與非洲等48個國家組成的氣候脆弱論壇（Climate Vulnerable Forum）組織顧問（Saleemul Huq）表示，富有國家有如正留下地球上最脆弱的人陷入困境。

據聯合國數字，至2030年，僅在應對氣候變化方面，脆弱國家每年就需要高達3000億美元的資金。這還不計算農作物失收或與氣候災害造成的經濟損失，在2017年單是颶風瑪麗亞（Maria）就給加勒比地區造成了694億美元的破壞。

1000億美元的承諾遠低於脆弱國家應對氣候變化的需求，但已成為富國和窮國之間信任和公平的象徵。由低海岸國家與小島嶼國家組成的小島嶼國家聯盟（Alliance of Small Island States）表示，這個信任不可被低估。

歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，交付1000億美元是歐盟在COP26的優先事項之一：「我認為我們有機會達到目標。」「這對格拉斯哥會議來說十分重要，這也是對發展中國家的信任和信心的標誌。」

為期兩星期的COP26峰會，將會討論一系列針對發展中國家的小型融資計劃，如歐盟、美國、英國、德國和法國將宣布一項資助項目，幫助南非更快地淘汰燃煤發電，並投資可再生能源。