Facebook關閉備受爭議人臉識別系統　刷新形象的一步？

Facebook在11月2日宣布，將關閉其人臉識別系統，並刪除過去收集回來的超過十億數據的資料庫。這被視為是Facebook近日在面對非議與壓力，在更改名稱的同時，檢視系統期望刷新形象。



這是Facebook繼宣布更名為Meta，進軍元宇宙（Metaverse）後的新措施。Facebook在2010年引入人臉識別功能，讓用戶上傳相片後，自動識別相片上的其他用戶，方便用戶使用Tag功能。現時有超過三分一的活躍用戶，使用人臉識別系統。

不過，如此的系統被指侵犯私隱，美國聯邦貿易委員會在2019年收到投訴，指Facebook未經用戶同意自動開啟人臉識別功能，向其罰款50億美元。自此Facebook才關掉自動啟動裝置，要求用戶授權才能開啟人臉識別功能。

圖為10月29日，Facebook的朱克伯格正在介紹Facebook更名Meta。（Reuters）

在2020年，Facebook遭用戶提出集體訴訟，稱Facebook在未經用戶同意下創建和存儲了他們的面部掃描資訊，迫使公司支付6.5億美元。

除Facebook外，同樣的人臉識別技術惹來爭議。美國警方曾利用人臉識別系統嘗試追捕罪犯，但因技術出錯抓錯無辜市民。有研究發現指警察使用的系統對識別黑人面較差，導致最少3名黑人因此被錯誤拘捕。IBM及微軟已停止向警方出售相關技術。

Facebook刪除其已儲存的資料庫，將不會對其他第三方公司，繼續利用Facebook進行人臉掃描，例如PimEyes。PimEyes可供用戶自行掃描臉部，以尋找自己在網絡上哪裏上載了類似照片。

Facebook關閉一項已使用多年的功能，被視為是希望增強用戶對其隱私保護的信心，特別是Facebook正準備推出VR及AR技術。在2021年初，Facebook與Ray-Ban合作推出了一副配備攝像鏡頭的智能眼鏡，並準備推出VR平台。這都必須要爭取用戶和監管機構一定程度的信任。Facebook的更名及刪除人臉識別系統，都被視為是為刷新形象的做法。