Meta︱Facebook智能手錶曝光　比Apple Watch等對手多一大功能

Facebook甫宣佈改名「Meta」，表明進軍元宇宙（Metaverse）領域的決心後，隨即被人挖出正在祕密開發一款智慧手錶，而被挖掘出的圖片也顯示該手錶除了有一個造型圓潤的螢幕外，還具備一個攝影鏡頭。



為了實現打造Metaverse世界的野心，Facebook正加速發展硬體產品，先前才與太陽眼鏡品牌雷朋合作，推出智慧眼鏡Ray-Ban Stories。而這次挖掘出的智慧手錶照片，也是出自Ray-Ban Stories的控制App當中。

▼▼Facebook智慧手錶及Ray-Ban Stories▼▼▼▼

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Facebook祕密研發智慧手錶，能拍照、測心跳

這款智慧手錶目前代號為Milan，洩漏的照片中，Milan如同普遍的智慧手錶般有著一塊顯示螢幕，但獨特的地方在於，螢幕下方卻發現了一個小小的相機鏡頭，這有別於目前Apple Watch等眾多智慧手錶的設計，而手錶右側則似乎有幾個控制按鈕。

《彭博社》指出，他們挖掘到的圖片顯示，Milan的鏡頭能夠拍攝影像畫面，並傳輸到手機之中，並能透過手機App控制。Facebook前陣子發表的Ray-Ban Stories，就具備完全同樣的功能。

雖然Facebook從未聲稱正在研發智慧手錶，這間科技巨頭有意發展智慧手錶卻早已是公開的祕密。從今年初開始，就陸續有媒體爆料Facebook正暗中研發智慧手錶，計畫2022年推出。

按照先前外洩的資料，Milan實際上擁有兩個攝影鏡頭，一個位於螢幕下方，主要用於視訊通話，而錶背還有另一個鏡頭，使用者將錶身從錶帶外框拆下後，即可用於拍攝，同時也具有檢測心跳頻率等常見的健康功能。

Facebook已經在內部設計三代智慧手錶，目標第一代最快在2022年推出，但實際推出時間至今還沒拍板定案，能否如期發表還不得而知。消息人士更指出，這次曝光的是從未披露過的版本。

智慧手錶是個快速成長中的市場，Couterpoint的市場報告提到，今年第二季智慧手錶出貨量已較去年同期成長27%，而蘋果是智慧手錶市場最大的玩家，市占率約28%，活躍用戶數更在第二季首度突破1億人。

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宣佈專為Metaverse打造VR裝置，Facebook全力發展硬體設備

Facebook開發中的新硬體，可不光智慧手錶。本週的Connect 2021活動上，除了宣佈改名Meta後，還一併公佈一款開發中，代號Project Cambria的高階VR裝置。

Facebook指出，Cambria是一款專為Metaverse打造的VR設備，擁有不同以往的嶄新功能，新加入的感測器能夠將用戶的目光及臉部表情映射到虛擬化身上，讓你在虛擬世界活靈活現地表達自己的情感。

且在新感測器及演算法的支援下，Cambria能夠在現實世界中更有空間感地呈現虛擬物體，預計明年會對外公佈更多資訊。Cambria計畫在2022年內上市，且會是較去年登場的Oculus Quest 2更高階的產品，價格不意外將更為高昂。

對以改名宣示發展Metaverse決心的Facebook來說，硬體設備代表著民眾進入虛擬世界的門戶，是絕不容許放棄的陣地，無怪社群巨頭卯足全力投入相關設備研發。Facebook進軍Metaverse的興衰成敗，或許就在此一戰。

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