Facebook宣布關閉人臉識別系統 將刪除逾十億用戶面部資料

Facebook周二（11月2日）宣布，將於未來數周關閉其人臉識別系統，該系統可自動識別照片和視頻中的用戶，理由是社會對使用此類技術的擔憂日益加劇。



綜合外媒報道，這家剛更名為Meta Platforms Inc的公司表示，Facebook現時有超過三分之一每日活躍用戶選擇使用人臉識別系統，其人工智能副總裁佩森特(Jerome Pesenti)周二發表一篇聲明，宣布將關閉Facebook的人臉識別系統，「我們將刪除超過10億用戶的人臉識別模組」，預計12月完成。

佩森特於推特上表示：「Facebook是最早大規模部署人臉識別的公司之一。@meta現在宣布將其關閉。」

Jerome Pesenti在推特宣布關閉人面識別功能。（截圖）

Facebook又補充，為視障人士創建圖像描述的自動替代文本工具，在移除人臉識別後將不再包含照片中識別出的人名，但其他方面將正常運行。

Facebook的人臉識別系統長期以來一直是審查的對象。美國聯邦貿易委員會在2019年對 Facebook處以50億美元罰款以解決隱私投訴時，將其列為關注事項之一。

科技行業近年面臨對使用人面識別技術的道德問題，輿論認為出於保安目的，人臉識別技術受到零售商、醫院和一些機構歡迎，但與此同時，該技術會損害隱私、針對邊緣化群體並使侵入性的監視正常化。