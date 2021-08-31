吸毒後闖民宅見華裔女戶主半裸熟睡　大馬狂徒先姦後殺再數度姦屍

馬來西亞威南縣發生恐怖姦殺案，一名印尼籍男子吸毒後，半夜爬窗闖入民宅，見華裔女戶主半裸上身僅穿短褲在床上熟睡，色心起多次強姦及鷄姦女戶主，更用內褲強塞其嘴，再用手摀住她口鼻將其活活焗死後繼續姦屍，最後掠走財物騎車逃逸。



綜合外媒報道，死者是一名40歲華裔女子，當地警方本月28日接獲死者友人及鄰居報案，稱見到可疑男子出入死者住所，其後發現死者伏屍一樓睡房的床底。

根據嫌犯供稱他在事發單位逗留了十多個小時從凌晨直到下午才離開。（大馬BH電視新聞截圖）

由於鄰居記下了可疑男子的電單車車牌，警方很快找到29歲的印尼籍男疑犯，他供稱在朋友家吸食安非他命後，凌晨兩點借了朋友的電單車去兜風，大約凌晨三點多抵達受害女子居住的兩層高獨立屋後方巷子，其後疑犯翻牆爬窗進入屋內。

「疑犯進入一樓的臥室，發現只穿着短褲熟睡的受害者，之後強姦及雞姦她。」負責調查案件的警察主任李總辰表示，在性侵過程中，因女子反抗和呼救，疑犯將女子內褲塞進她口中，再用右手摀住口鼻導致女子窒息死亡，「即使受害者死亡，疑犯仍繼續強姦和雞姦她數次。」

警方押嫌犯回事發單位搜證。（馬來西亞BH電視新聞截圖）

其後疑犯將受害者屍體藏在床底，洗劫了房間並掠走受害者手機、現金和一個掛墜。根據疑犯供述，他下午2點才離開受害者的家。

警方表示案件仍在調查中，已蒐集25份證據樣本，並將受害者遺體送往檢驗；而29歲男疑犯曾有勒索、非法闖入民宅、搶劫殺人等多項前科，目前正被拘留中。