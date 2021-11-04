新冠肺炎｜英國率先批准使用默沙東口服抗新冠藥物

英國藥品與保健品管理局11月4日宣布，批准美國默沙東公司（Merck，或稱默克公司）研發的口服抗新冠藥物莫那比拉韋（molnupiravir）用於特定新冠患者。這是全球面世的首款抗新冠口服藥物。



英國藥品與保健品管理局4日發佈公報説，莫那比拉韋獲批用於輕度至中度症狀的成人患者，這些患者有至少一個惡化為重症的風險因素，包括肥胖、年齡超過60歲、糖尿病和心臟病等。患者需要服用四粒藥丸，每日兩次，療程為期五天。

莫那比拉韋由默沙東公司和美國里奇巴克生物醫藥公司聯合研發，是一種針對RNA病毒的小分子廣譜抗病毒口服藥，可抑制新冠病毒複製。默克公司10月初公布的Ⅲ期臨牀試驗中期分析數據顯示，藥物可將輕度至中度症狀新冠患者的住院或死亡風險降低約50%。

公報説，英國監管機構和政府的獨立專家顧問組「人用藥品委員會」對藥物安全、質量和效力進行了嚴格審查，使藥物成為首個獲批治療新冠感染的口服抗病毒藥物。公報援引英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）説，對於最脆弱的和免疫抑制的患者，批准莫那比拉韋將「改變遊戲規則」，這部分人將很快能夠接受突破性治療。

莫那比拉韋初期供應將有限。公司稱，年底前將可以生產1,000萬次療程所需的藥物，但大部份已經由全球的政府買下。英國上月宣布已經預留48萬次療程所需的藥物。

英國是全球首個正式批准使用莫那比拉韋治療新冠患者的國家。歐洲藥品管理局10月5日表示，將考慮開始對莫那比拉韋進行快速審批。默沙東公司10月向美國食品和藥物管理局提交了緊急使用授權申請。