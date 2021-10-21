口服藥面世有望結束疫情？ 專家：還看印度與非洲（上）

隨着疫情進入第二個年頭尾聲，全球防疫取得不少進展，許多國家的疫苗接種率顯著提高、各類藥物研發尤其是口服藥方面近來亦出現重大突破，但高低收入國家之間的疫苗接種率差距仍大，治療藥物分配上又會否加劇不平等的現象？

《香港01》採訪了曾在世界衛生組織（WHO）參與全球傳染病應對工作的美國杜克大學（Duke University）全球衛生學院教授Michael Merson，就當下的防疫形勢、口服藥的成效等作出評判。



Q：默沙東藥廠（Merck）近日宣布其研發的抗病毒藥物Molnupiravir對新冠病毒有效，許多科學家亦將其視為一個重大的突破。您是如何看待這款藥物的呢？您覺得這款藥是否對我們的防疫工作發揮關鍵作用？

Merson：是的，我覺得會。我們現有針對早期COVID的治療方法，要麼就是運用*單克隆抗體藥物，要麼就是一種叫瑞德西韋（Remdesivir）的藥物。這些藥物必須在醫療環境中使用，因為它們必須通過靜脈注射或肌肉注射。而Molnupiravir的好處是，它可以口服。如果你在疾病早期就讓患者服用，它可以將患者住院風險減到一半。

美國杜克大學（Duke University）全球衛生學院教授Michael Merson曾在世界衛生組織（WHO）參與全球急性呼吸道感染病、AIDS等疾病的防控工作。

因此這確實是治療上的一大進步。如果我們能及早發現COVID患者，就能大大降低住院和死亡的風險。而且目前還有其他正在研發的藥物，我知道輝瑞公司也有，我們很快就會有多種同類藥物用於新冠早期治療。

*單克隆抗體藥物是從康復者血漿中找到可有效中和新冠病毒的特異性抗體，然後通過克隆單一細胞的方式大量生產該抗體。目前，阿斯利康（AstraZeneca）、美國再生元製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals）及禮來公司（Eli Lilly and Company）等均有研發和生產這類藥物。今年，美國食品及藥物管理局（FDA）則緊急授權了阿斯利康及禮來公司所研發藥物在部分患者身上的使用。



Q：從全球層面來看，您覺得這個藥能在多大程度上發揮作用，讓我們的生活更快恢復正常嗎？

Merson：是的（它會讓生活更快回歸正常）。我們可以拿流感的情況作對照。治療流感我們有抗病毒藥物特敏福（Tamiflu），我們（在治療流感時）也用這種類似的方法，只要儘早用藥，就能對重症患者帶來巨大的療效。

所以真正的問題是這個藥人們能否負擔得起，以及是否在全世界到處都能買到。默沙東藥廠在抗逆轉錄病毒藥物方面有相當多的經驗，他們知道需要確保在低收入國家這些藥物的成本要比在像美國這樣的國家低很多。我的理解是，默沙東藥廠已經和八家印度公司簽署了協議，讓他們以低價在印度生產該藥，（其成本）*不到10美元一個療程。而且我相信默沙東藥廠還會和其他製藥企業簽署協議，尤其是在非洲。我認為，要想讓這個藥發揮作用，我們需要讓它在各地普及。

此外，我暫時還只看到了媒體報道的數據，但我們要確保這個藥沒有嚴重的副作用，以及人們不會對它產生耐藥性。所以（關於這個藥物）還有許多問題有待解答，但我認為Molnupiravir及其他類似藥物的確帶來很大希望，能夠確實降低死亡率。

*《紐約時報》在17日報道中引述一家匿名印度製藥公司稱，該企業能夠以每療程（5天）不到10美元（約合78港元）的成本生產該藥。



Q：您剛剛提到了藥物的價格問題。您認為該藥在推廣的過程中，會不會出現我們在疫苗供應的過程中看到的顯著的分配不公平的問題？目前藥廠尚未公佈一個確切的售價，但我們從美國政府的採購價格來看，也就是每個療程700美元（約5460港元），其價格並不便宜。

Merson：這個價格在很多低收入國家都是人們是負擔不起的。所以把價格降低將是至關重要的。我希望印度公司能夠成功仿製該藥，就像他們在生產抗逆轉錄病毒藥物一樣。這樣，其他亞洲地區和非洲都能做到這一點，那麼藥物價格就能大大降低，並且讓所有人都能獲得該藥。這當然是（生產）所有這些抗病毒藥物的目標。

至於現在的疫苗，情況則不同。很不幸的是，疫苗的生產，特別是mRNA疫苗的生產所需的技術尚未普及，至少目前沒有。生產藥物所需的固定成分遠沒有疫苗那樣複雜，很多國家都可以生產。