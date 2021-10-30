COP26召開　拯救氣候最後機會各國能作什麼承諾？｜國際Podcast

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在10月31日召開，一連近兩星期在英國格拉斯哥舉行。這次適逢巴黎氣候協議5年後，各國是時候更新自主國家貢獻目標（NDC）的時候，也是各種重新審視過去減排成果的時候，因此特別重要。

然而，根據聯合國發表，實質若以目前各國定義的減排目標計算，全球也不過只能在2030年減排約7%，地球氣溫仍會升約2.7度，對環境造成極大影響。因此各大排放國家，仍需要提出更進取的方案，與時間競賽。但一連串的能源危機、減排責任、爭拗與不作為，能否讓未來解除危機仍是一大疑問。



圖為2014年，美國加州的鑽油台，大量的採掘設施。（Reuters）

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