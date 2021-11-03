Facebook集團於12月1日將改名為Meta，這個新名稱其實是該公司對於Metaverse（元宇宙）的簡稱，簡單來說，這個近年紅的要死的網路世界概念其實指的是人類的生活，未來將有很大部分將沉浸在數位虛擬天地中，有點類似至今仍是全球最賣座電影的《阿凡達》的概念，或是更近一點的Ryan Reynolds近期大賣電影《爆機自由仁》，後者把元宇宙概念簡化了又加上AI人工智慧概念，不過真實的元宇宙也具有類似的娛樂性與生活性，更多了對我們工作生活的想像。

文：Lauren Goode、Bakery Kung和Jimmy Mo（GQ Taiwan）



前幾年Google 集團改名為Alphabet Inc.，但是Google本質上沒有變太多，而臉書集團改名為Meta就可能有不一樣的意義， Facebook 是世界上最著名品牌之一，他曾經很適合創辦人兼CEO Mark Zuckerberg 馬克朱克伯格，但是現在的FB集團還有多個響噹噹的產品，Instagram、WhatsApp、Messenger 和 Oculus，所以Facebook不不僅僅是 FB，而是一個應用程式家族。當近期Facebook名聲風風雨雨時，把集團名稱改成朱克伯格近年大力提倡的元宇宙Meta，可以說轉移焦點，卻也可以從新定位這個集團未來的方向，以及跟現代人生活更息息相關的連結。

「將來網路平台與社群媒體的聯合發展，會讓人們生活更沉浸其中，你能真的身在其中，而不只是用看的，」朱克伯格公開表示，在元宇宙中，人們將與朋友和家人聚在一起工作、學習、購物和娛樂。這些經驗現在透過2D科技的平板電腦（如筆電和智慧手機）雖然就可以辦到了，但Facebook 的元宇宙版圖，則要加入未來會更普及又低成本的AR擴真實境、VR虛擬實境科技運用（其實還有MR或XR一堆R R R），最終改變我們生活中上網模式，畢竟這家公司旗下的Oculus虛擬實境頭盔Quest系列是全世界最暢銷的，然後它今年又與Ray-Ban太陽眼鏡大肆炫耀，試圖搶下智能眼鏡的霸主地位。

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META的全貌

朱克伯格與臉書Reality Labs的高管在全球開發商大會上，展示了元宇宙粗略願景，從當前的應用程式平台，到手勢科技（hand-gesture technology：Iron Man在電影裡用種用手指橫空一畫，出現虛擬大型平板電腦螢幕的那種未來科技），再到 VR 頭罩和 AR 眼鏡——官方說，所有這些新奇的玩意兒未來在人類的生活中都將兜一起，讓虛擬網路世界跟我們的生活更真正的無所不在，而不是像現在要透過智慧手機或筆電上網才看得到。

所以元宇宙需要很多高科技穿戴的小玩意兒，就像現今重度遊戲玩家不辭辛勞的那種玩法。但是當中還需要一個Horizon Workrooms 應用程式，那是Facebook在 8 月發表與展示的一款 VR 版本的 Zoom，就像是Zoom讓不同國家的人一起坐下來開會，Horizon則是讓親朋好友，乃至於同事們大家一起在虛擬世界用行動逛街、打球或工作。所以當預計2025年全球會每年至少銷售2千萬台以上的VR頭罩時，Oculus Quest內建的 Quest Home會是讓人們在VR中互動著，例如當中一款的專業健身訓練App功能。

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元宇宙不只是臉書

基本上Facebook近年刻意培植Oculus Quest成為市場霸主，正是為了Facebook在虛擬環境中的3D應用程式做準備，而且至少也要支援2D 應用程序（現在只能貼文貼圖貼影音連2D都談不上），儘管網友會不會買單還是一回事。但是這樣的目的是為了當你戴著VR頭罩時，正好要與遠端的同事一起完成任務時，戴著頭罩就可以查看 Slack（或 Instagram，如果你沒事情在忙）。這時候，你將運用到前面提到的「手勢科技」，這種應用程式其實就是是虛擬世界裡的平板電腦。

Facebook在VR上已經取得硬體與軟體上不錯的進展時，在AR擴增實境上還有很多軟硬體需要發展，雷朋智能眼鏡只能算是Metaverse很初階的硬體，該集團還在發展名為Spark的應用程式平台，這就需要全球AR開發商的努力。

等待真實世界的寶可夢探險

其中一項 AR 應用聽起來像是將啟用類似虛擬世界版寶可夢遊戲（geo-locked experiences for public spaces：公共空間的地景鎖定體驗），例如在主題遊樂園尋寶，或者是在一場以假換真的海外景點旅行。開發人員還可以將仿真的虛擬影像在現實世界的公共空間出現（譯註:現今已存在如重現鄧麗君或Michael Jackson再生的立體投射技術，如果取得授權，重現侏儸紀公園裡的恐龍或是Billie Eilish，也沒甚麼大不了的），而且看起來更立體更真實。拋開炒作不談，這些都是正在發展的技術，只有讓人們在實體的世界與虛擬的物件或人物互動時，那種感覺才會更逼真。

Facebook 表示將投入 1.5 億美元用於獎勵開發沉浸式AR應用程式的開發工程師，這不是一筆小數目，但它只是今年計劃在其 Reality Labs 部門投入的 100 億美元裡的很小一小部分。

這樣的概念最初是科幻小說中誕生的一個術語，如今卻愈來愈像可實踐的未來，是當今的熱門話題。一些世界上最大的科技公司、最大的遊戲製造商和最響亮的技術預言家一直在吹捧它這個行動網路發明之後的下一個大未來，就像智慧手機也是出現好幾年又不普及，直到iPhone的出現，專家也當然希望元宇宙將是如此吸引很多使用者的投入。

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真實的活在虛擬世界裡，就像阿凡達

元宇宙應該是一個數位生活的體驗，讓實體世界與虛擬無縫接軌，朱克伯格提過：「Metaverse 最關鍵元素是『存在感』，你可能會覺得自己在虛擬環境中與朋友在一起，而這種方式在 Zoom 通話中不一定能體驗到。」他還將其描述為「embodied internet」，也就是網路世界實體化。

然而其實看中元宇宙商機的企業非常的多，不只是Facebook (Meta)、微軟、Google、Apple等大老 ( 誰說Tesla或Amazon不會參一咖 )，還有多家如Roblox的新創公司，都在打造元宇宙需要的應用程式與體驗服務。在行動網路時代，幾乎就只靠著iOS與Android就已經創造了那麼大的商機與前瞻性，未來這些大小科技企業勢必會投入更高的預算與資源搶佔元宇宙，當中都少不了前面提到的許多R科技應用 (譯注: 當中最先進的是XR延伸實境，但是太複雜了，就不賣弄來搞昏大家了 )

講未來太遙遠，在Facebook大會中 Connect 活動中對元宇宙未來的展示，主要還是專注在更近的可能性，比如朱克伯格和他的追隨者在真實與虛擬的家無縫進出，還有家裡也可以是太空飛船或是森林場景，比較簡單的是影像如朱克伯格與世界頂尖的衝浪運動員在VR裡一起玩著滑水翼；更生活化的則是人們與朋友被傳送到演唱會現場，或是在卡通化的Party裡，竟然還出現邊虛擬自動售貨機，販賣 NFT 和服飾。那影像活靈活現，不用戴上VR鏡片，甚至還可以活在虛擬的分身裡就像電影阿凡達那樣（電影裡半身不遂的男主角接上某個裝置，就變成又活得像外星世界裡的勇士）。那個世界是無限的，充滿了無盡的數位潛力。 那是 Facebook 的元宇宙世界。或者，你知道那是Meta 的。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：臉書改名Meta！「元宇宙」將會在我們生活中出現的4種應用方法，虛擬逛街未來不是夢！】