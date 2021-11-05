日本兩名死囚入稟法院　指控當局即日通知執行死刑不人道

日本東京京王線列車日前發生持刀傷人及縱火事件，疑犯聲稱想透過殺人博取死刑。事件除了引起外界關注鐵路安全外，死刑問題亦成為另一焦點。當地兩名死囚11月4日入稟法院，指控政府即日通知執行死刑的方式不人道，因此要求更改措施及作出賠償。



路透社5日報道，兩名死囚的代表律師植田豐向大阪地方法院提出訴訟，指即日行刑前一至兩小時通知的方式令死囚沒有足夠時間上訴，形容死囚每天都憂慮當天隨時是在世上最後一天，感覺非常不人道。

他稱目前的措施違憲，認為日本在處理死刑問題上遠落後於國際標準，因此要求法院裁定日本政府更改即日通知的做法，並向兩名提出原告的死囚賠償2200日圓。

日本的死刑執行方式的問吊，法務省指出，目前全國共有112名死囚，但當局在最近兩年都沒有執行過死刑。日本放送協會（NHK）報道，在這宗訴訟中的兩名死刑在半年前判刑後監禁至今。

法務省：即日通知迫不得已

日本在1970年代，部分收容所曾在行刑前數天通知死囚，令他們可以寫遺書及與家人作訣別，但NHK的報道提到，有死囚在1975年因為沒有獲得充足的輔導而自殺身亡，因此法務省認為提早數天通知會導致死囚帶來極大精神負擔，形容即日通知的方式是迫不得已。

不過植田則認為，現時監獄內設有不少監視器，當局根本可以輕易防止囚犯自殺。他亦指出同樣設有死刑的美國，例如俄克拉荷馬州（Oklahoma）政府會在行刑前35天通知，安排最後晚餐及安排行刑見證人等，確保死囚獲得足夠權利。