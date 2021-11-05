日本萬聖節隨機殺人「小丑」萌照曝光　「陽光男孩」犯案嚇壞友人

日本東京地鐵京王線10月31日萬聖節晚間發生一起隨機砍人事件，嫌犯身穿小丑裝扮，手持30公分長刀攻擊同車乘客，隨後更拿出預藏的打火機油潑灑在地並縱火。嫌犯被逮後則聲稱，犯案動機是因為自己想要被判死刑，甚至還狂言，沒能按照計劃殺更多人「很後悔」。如今有日媒挖出嫌犯過去的照片，陽光笑容與兇殘行徑簡直判若兩人。



根據《富士新聞網》、《文春online》報道，24歲的嫌犯服部恭太31日持刀在京王線電車上持刀砍人縱火，一共造成17人受傷，其中一人更是被刀刃刺中右胸重傷。

服部被逮後供稱，自己6月開始工作不順，從那時候起就在謀策大型殺人計畫，隨後便看到8月的小田急線隨機砍人事件，因此便參考該案件，挑在萬聖節人最多的時候犯案。

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服部恭太時期的友人對此則深感震驚，他們表示，服部以前就是一個非常普通的學生，也會很開朗地和別人打招呼，完全無法想像竟然會犯下如此殘忍的案件。服部的同學甚至無法相信那個染着一頭金髮、在車廂內抽煙的人就是他本人。

其中一名同學則透露了疑似讓服部性情大變的主因。據悉，服部恭太原本有一個交往穩定的女友，然而最後女友卻嫁給別人，讓他從此一蹶不振，甚至在當時打工的漫畫咖啡廳偷拍女客人，最後也因此被炒魷魚。有日媒挖出服部恭太過往的照片，陽光笑容讓人難以聯想到，他就是那個犯下隨機攻擊案件的「東京小丑男」。

另一方面，服部恭太事發前曾被目擊身穿犯案時的小丑服，在涉谷車站旁遊蕩。目前他已經被以殺人未遂嫌疑逮捕，並於1日移送檢方。

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