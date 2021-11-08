新冠肺炎｜全球累計2.5億宗確診　日本15個月來首次單日零死亡

英媒11月8日稱，截至當日，全球累計有2.5億宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，當中東歐的疫情升溫。日本則疫情緩和，7日的死亡個案為零宗，是近15個月以來首次單日死亡人數沒增加。
路透社8日引述分析稱，在全球新增的確診個案中，逾一半來自歐洲國家，歐洲大約每4天會新增100萬宗確診個案。
東歐是全球疫苗接種率最低的區域之一，區內國家的確診個案數目屢創新高。當中烏克蘭6日新增793宗死亡個案，創單日新高。全國6日新增25,063宗確診個案，累計有306萬宗確診個案。
日本
日本厚生勞動省指，截至7日，病情嚴重的病人有100人，人數與前一天相同。全國7日新增162宗確診個案。共同社8日稱，國內疫情減輕的原因可能是疫苗接種計劃有進展，以及治療新冠肺炎的藥物普及。
俄羅斯
俄羅斯7日新增39,165宗確診個案，以及再多1,178人染疫亡。
新加坡
新加坡的疫情則依然嚴重，7日新增2,553宗確診個案，比前一天少482宗。全國7日再多17人死亡。彭博社5日稱，新加坡已有約84%人口完成接種疫苗。
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