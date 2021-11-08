新冠肺炎｜歐洲多國推第三針加強劑　「早鳥」匈牙利考慮第四針

香港政府宣布將在11月11日起推行第3針新冠疫加強劑的接種，加入全球多個國家地區的行列。根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our World In Data），目前已有最少36個國家地區正投供加強劑的接種。



歐洲地區近日迎來新一波的疫情，如德國、荷蘭等，每日確診數字正急劇上升。加上冬季漸近，多國政府決定推行第三針的加強劑接種計劃，避免疫情在冬季時出現大規模爆發。

如法國早在9月便推行加強劑接種，接種範圍與香港一樣，都是以長者、醫護人員、長期病患者，及高危工作環境員工優先。在德國、西班牙也是如此。但奧地利已在11月3日，下放讓所有12歲或以上人士接種第三針。

圖為10月18日，西班牙塞維利亞一間疫苗接種中心，正為長者接種新冠疫苗第三針加強劑。（Reuters）

在東歐與巴爾幹半島，因國民接率普遍較低，世衛組織已向羅馬尼亞派遣專家小組，與政府、教會、社區等合作，宣傳及鼓勵國民接種。希臘則強制要求所有國民接種第三劑，並引入證書制度，以提高接種率。沒有綠色通行證將無法進入商店、酒吧、餐館、健身室等設施。

在匈牙利則正面臨另一個問題，匈牙利在2021年初，從俄羅斯及中國購買疫苗，是最快推行接種的東歐國家之一。匈牙利早在8月已開始提供加強劑接種，但因疫苗保護效果較弱，且已相隔一段時間，當局正考慮是否可能要接種第四劑。

美國疾病控制和預防中心（CDC）亦在近日更新指引，指某些高風險群組可能需在2022年初接種第四劑疫苗，歐洲藥品管理局也在考慮有關措施。