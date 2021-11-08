第三針｜新冠肺炎疫苗加強劑是什麼　「溝針」會出問題嗎？

香港政府宣布11月11日起推行接種新冠疫苗加強劑，全球多國亦在推行相同計劃。為何它們要這麼做？對今日以變種病毒為主流的新冠疫情有沒有作用？



所謂加強劑，是指再注射一針的疫苗，加強身體對細菌或病毒的「記憶」。人體在注射第一針疫苗後，身體會產生抗體，第二針的疫苗會讓身體產生更多的抗體，增強對新冠病毒免疫力。

抗體水平會隨時間下降逐漸降低，面對疫情未消散與變種病毒來襲，再注射疫苗可以再次提高抗體水平。

圖為3月19日，印有輝瑞／BioNTech與莫德納包裝疫苗的圖片。（Reuters）

在香港兒童接種計劃中，如白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺等的疫苗注射，部分超過兩次，例如在小學注射的疫苗，不少是加強劑。

加強劑可以是一模一樣的疫苗，也可以是類近，針對變種病毒的疫苗。因此就新冠肺炎變種病毒，多打一劑針對變種的疫苗是有用的。

若施打的疫苗與早前施打的一樣，那身體增加的抗體仍有可能無法有效抵抗變種病毒入侵。但因抗體只是降低效用而非變完全無效，接種一樣的疫苗仍多少能起防禦作用，或在不幸染疫後降低病情惡化的機率。

至於是否應「溝針」混打疫苗，不同專家有不同意見，有意見認為不應溝針，因疫苗開發的過程未有考慮混打需要。同時市面流行的疫苗採用不同技術製造，未知混打可導致什麼效果，特別是副作用。

有外國臨床研究顯示，溝針注射加強劑可以提高更大保護，亦未有特別見副作用上升。美國藥管局亦批准進行溝針，即如原本接種強生（Johnson & Johnson）疫苗的人，可選擇在接種加強劑時，選擇輝瑞（Pfizer）／BioNTech，或莫德納（Moderna）疫苗。