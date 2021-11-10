印度排燈節　河面佈滿惡臭毒泡　民眾仍堅守傳統在河中「泡泡浴」

印度女性在印度教祭典「排燈節」期間，會到河水中沐浴，來進行祈禱，只是這幾天，流經新德里的亞穆納河被人發現河面上漂浮大量白色泡泡。



這些白色泡泡近距離看，有黃有綠，而且瀰漫着惡臭，官員說這是上游不肖業者排放工業廢水造成的現象，只是印度婦女還是依照傳統，在泡泡河裏洗澡。

為堅守傳統 婦女照樣於惡臭毒泡中沐浴（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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印度的亞穆納河，這幾天河面上漂浮着像這樣的白色泡泡，還有印度女生在河裏嬉戲，看起來有那麼點浪漫。原來在亞穆納河裡沐浴是印度教「排燈節」期間的習俗，不過這群女生可是忍着噁心反胃的反應在參拜：「水非常髒，但我們沒有太多選擇，因為在排燈節期間，在河水中洗澡是一種儀式。」

河水中的白白泡泡其實比想像中髒，拉近一看，裏頭有黃有綠，而且有味道。德里供水委員會稱：「水中有未經處理的清潔劑、污染物、氨，正因如此，才會發生泡沫，不過，這不是德里的污染或工業廢物。」原來這是上游的不肖業者，把工業廢水直接排進亞穆納河造成的，人類對地球的破壞，大自然正在反撲。

印度汽車城「金奈」的大雨，一連下了好幾天，儘管水從小腿肚高，已將降低到膝蓋高度，不過印度記者搭「嘟嘟車」採訪，車卻在水中拋錨。 印度氣象單位表示，這場雨已經慢慢進入尾聲，只是明明進入少雨的涼季，雨卻下個沒停，印度人正體驗氣候變遷帶來的威脅。

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