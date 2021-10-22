印度驚現「恐怖大蟒蛇」　出動鏟泥車才抓得住　震撼畫面瘋傳

這不是電影特效！近日，印度社交媒體瘋傳一段「抓蟒」影片，一條巨蟒現蹤在叢林裡，但由於其體型太過粗壯，當地民眾只好出動鏟泥車抓起巨蟒，最後再交由當地林業部門處置。然而，這條巨蟒目測長達數公尺，被鏟泥車抓起瞬間不斷扭動，畫面令人震驚。
根據印媒《News18》報道，印度丹巴德市（Dhanbad）的辛德里鎮（Sindri）邊境叢林裡，日前出現一條巨大蟒蛇，其粗厚的身型令眾人深感畏懼，也無人能單憑一己之力將其捉住，於是只好借助鏟泥車將牠抓起。
巨型如電影中的怪物大蟒蛇 點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼
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這段抓蟒畫面在網路上流傳，影片中，巨蟒在鏟泥車機具上不斷扭動、掙扎，但最終仍難逃被捕捉的命運，最終牠被交由當地的林業部門處理。
林業部門官員南達（Susanta Nanda）透過推特轉發這段抓蟒影片，似乎佐證了此事的真實性，不過當網友問及事發地點時，他卻沒有證實影片拍攝地點確實就在印度，僅表明該品種應是來自東南亞地區。
網友們被影片中的巨蟒給嚇了一大跳，紛紛留言直呼「牠的大小實在令人不敢置信」、「我非常害怕這種爬行動物，牠可以一口把我吞下去」、「根本是電影中才會出現的蟒蛇啊！好可怕！」。
As large as it can be 🧐 pic.twitter.com/QRYkFtGjGM— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 18, 2021
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2018年12月左右，生活在澳洲的Paul Mock在一場暴風雨後拍到了一個奇觀，生活在當地的巨型海蟾蜍不僅搭上了蟒蛇的順風車，而且蟒蛇還變成了公共汽車（點圖放大瀏覽）：
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