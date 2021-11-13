南極企鵝離家3000公里　現身新西蘭基督城海岸

一隻主要生活於南極的阿德利企鵝日前現身距離棲地至少3,000公里遠的新西蘭基督城（Christchurch）以南一處海岸。英國廣播公司（BBC）11月12日報道，這是歷史第三次於新西蘭海岸發現阿德利企鵝（Adélie penguin）。



這隻於博德林斯平地（Birdlings Flat）沙灘迷路的阿德利企鵝，被當地人取名為Pingu，取自於黏土動畫《企鵝家族》（Pingu）。

發現企鵝的當地人辛格（Harry Singh）告訴英國廣播公司：「我一開始還以為是絨毛玩偶，（直到）企鵝的頭突然動了一下，我才知道是真的。」他發布的影片顯示，企鵝似乎迷路了，而且落單。他說：「牠長達一小時一動也不動…（看起來）累壞了」。

辛格擔心企鵝會成為捕食性動物的潛在狩獵目標，於是聯絡企鵝救援人員，最終找到了於新西蘭南島從事企鵝復育約10年的施特拉克（Thomas Stracke）。施特拉克發現企鵝是阿德利企鵝時感到驚訝，因為這種企鵝只會生活於南極半島。他和一名獸醫在當晚就趕往救援。

血液檢測結果顯示，企鵝體重有些過輕而且有脫水症狀，牠後來接受輸液，並透過管飼進食。企鵝之後將於班克斯半島（Banks Peninsula）一處安全沙灘放生，重返大自然。

新西蘭曾於1962年和1993年發現阿德利企鵝。專家表示，阿德利企鵝現蹤新西蘭仍然相當罕見，但若將來出現更多這類事件，恐是一個令人擔憂的跡象。奧塔戈大學（Otago University）動物學教授塞登（Philip Seddon）告訴《衛報》，如果阿德利企鵝開始年年出現在新西蘭，海洋可能發生了一些我們需要了解的變化。