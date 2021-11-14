COP26｜印度最後一刻提出反對　不滿「淘汰」使用煤炭

第26屆聯合國氣候大會（COP26）達成了協議，減少使用煤炭首次記入協議中，但字眼由原本的「淘汰」（Phase Out）使用改成「逐步減少」（Phase Down）使用。印度在最後一刻提出反對，引起部分國家不滿。



美聯社報道，在經歷數小時的加長會議與遊說後，各國基本在11月13日達成了共識。畿內亞代表77個較貧窮國家和中國發言時，表示他們可以接受協議，中國代表團亦表明了接受，談判代表報以掌聲。

在此前，中國代表、生態環境部副部長趙英民，承認協議並不完美，但中方代表團無意重啟談判。

圖為11月13日，美國氣候特使克里與中國氣候特使解振華，在加入與印度的協商後最終達成協議。（Reuters）

為避免會議無果，與印度的談判展開。路透社報道，中國、美國與歐盟參與了其中的談判。會議約半小時後結束，中國氣候特使解振華後向記者表示，他們取得了共識。

印度環境及氣候部長亞達夫（Bhupender Yadav）提議修改協議字眼，把原本的「淘汰」使用，改成「逐步減少」使用。

儘管多個國家對修改字眼感到不滿，但均表示為協議最終能獲得通過，不會提出反對。結果在全體無人反對的情況下，作出了針對煤炭用詞的修改。大會主席、英國內閣辦公室國務大臣岑浩文（Alok Sharma）宣讀協議結果。