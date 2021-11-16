習拜會開場細節　習近平稱拜登為「老朋友」

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月16日舉行視像會晤，兩人展開逾3小時的對話。在開場時，習近平把拜登稱為「老朋友」，指看到老朋友很高興。



路透社11月16日報道，習近平在與拜登的首次視像會晤開始時，用「老朋友」一詞來打招呼，不過報道指，拜登一直是反對這個稱呼。

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報道指，在中國，「老朋友」這個詞意味着親近，可顯示彼此熟悉和信任的程度，習近平之所以使用這個詞，是因為雙方曾有過交往，2011年8月兩人曾在四川省進行過數小時的交談和旅行，彼時二人都還未登頂各自國家的最高權力寶座。

全球化智庫（CCG）理事長王輝耀認為，習近平使用這個詞是一種真正善意的表現。

奧巴馬（Barack Obama）政府時期負責亞洲事務的美國高級最高外交官拉塞爾（Daniel Russel）說，這是每位領導人在會晤開始時尋求「在表述上佔據有利位置」的慣用做法之一。「習近平故意稱呼拜登為『我的老朋友』，之前拜登在2021年6月就曾公開明確否認他們是『朋友』。而拜登則面帶微笑，提醒習近平所有國家都要遵守同樣的規則，也包括中國」。

拜登曾與孫女一起出訪中國，習近平作為代表舉行歡迎儀式：

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中國人民大學國際關係學教授時殷弘指出，儘管中美兩國關係處於困難時期，但習近平仍使用了這個詞，「我們中國人稱某人為老朋友時，意思是我們已經認識很久了。但『老朋友』並不一定意味着他還是真朋友」。

路透社認為，鑑於目前的中美外交緊張局勢，拜登可能不希望被美國盟友和他的政治對手認為兩人太過「朋友」。