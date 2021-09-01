阿富汗難民一家12口逃至波蘭　2名孩童卻誤食毒菇急需換肝

最近似乎一連串不幸事件都在阿富汗人身上發生，一名阿富汗父親曾為英國軍隊工作，日前他好不容易帶着一家大小逃離喀布爾，搭上難民班機飛往波蘭避難，當他們慶幸能免於遭受塔利班威脅時，然而悲慘的是一家人不幸誤食「毒菇」，導致2名不到10歲的小朋友急需肝臟移植手術，讓外界看了非常痛心。



《法新社》報道，這名阿富汗父親曾經為英國軍隊擔任會計師，並且服務好幾年的時間。

當伊斯蘭組織塔利班闖入喀布爾，他也獲准帶着一家12口人逃往波蘭避難。他們在23日就抵達波蘭首都華沙（Warsaw），並被暫時收容在當地的移民中心。

雖然才剛解決了安全問題，但他們一家到移民中心郊外的森林裏尋找食物時，卻不小心吃到毒香菇，導致有5人的胃開始出現不適症狀，一名17歲的姊姊在吃下毒菇後身體一度出現嚴重反應，但現在已經好轉，然而另兩名分別為6歲和8歲的孩子卻沒這麼幸運，他們嚴重到急需換肝，因此華沙當地的村長在30日呼籲民眾捐贈肝臟，來挽救小朋友的性命。

消息一出後，當地流傳着移民中心一天僅提供難民2餐，導致小朋友肚子餓才跑出去尋找食物，不過發言人跳出來否定這個說法，指每天有3餐，提供肉類、蔬果、奶製品等食物，他們表示「今後會更加提醒阿富汗人不要吃來路不明的食物」。而在波蘭地區有1300多名阿富汗人撤退至此，在上週已經完成避難計劃。

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