希臘要求英國歸還文物　約翰遜：由大英博物館決定

希臘要求英國歸還帕特農神廟的雕塑。英國首相約翰遜（Boris Johnson）和希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）11月16日於倫敦會面。約翰遜強調，有關問題應該由博物館作出決定。



約翰遜表示，明白希臘人對雕塑的感情，但指大英博物館獨立於政府，不受政府干預，有關問題應該由博物館作出決定。約翰遜的辦公室稱，二人同意問題不會影響英國和希臘的夥伴關係。

米佐塔基斯上週向英國《每日電訊報》表示，要求英國政府將具有2,500年歷史的帕特農神廟雕塑歸還給雅典。他稱，「我們的立場非常明確，這些雕塑是在19世紀被盜走的，它們屬於雅典衛城博物館。我們需要認真討論這個問題。」

米佐塔基斯還向英方提出一項建議，如果英國政府願意歸還雕塑，希臘方面可以與大英博物館達成一定的協議，將希臘國內一些珍貴藏品出借給英國。他稱，「在我看來，圍繞歸還文物的問題發生了那麼多事情之後，拒絕討論這個話題是一種不合時宜的做法。」

今年3月，約翰遜曾公開拒絕將雕塑歸還給希臘，他聲稱這些雕塑是英國的所謂「合法所得」。

目前存放在大英博物館的這部分雕塑，是帕特農神廟雕塑中的精華部分，也被稱為「埃爾金大理石雕」。200多年前，時任英國駐奧斯曼帝國大使、第七代埃爾金伯爵布魯斯（Thomas Bruce），在得到佔領雅典的奧斯曼軍隊「授權」後，將雅典帕特農神廟的部分雕塑拆走運到了英國。1816年，大英博物館又從布魯斯手中購得了這些雕塑，並一直存放至今。