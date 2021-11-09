研究指多款口罩含致癌物質二氧化鈦　歐盟：沒證據顯示有害健康

比利時衛生機構上月公布一項研究指出，多款以合成材料製成的口罩含有潛在致癌物質，引發外界關注。對此，歐盟執行委員會表示，沒有確切證據表明合成口罩有致癌風險，呼籲民眾繼續佩戴。



路透社報道，比利時國家衛生研究院（Sciensano）10月發表一份報告顯示，在多款合成材料製成的口罩中，發現含有潛在致癌物質二氧化鈦（TiO2）。二氧化鈦在口罩、紡織品，以及防曬用品、油漆和食品中，用作為白色染劑和消光劑。

歐盟執委會表示，目前沒有證據顯示含有二氧化鈦的口罩會對健康構成威脅，建議繼續使用此類口罩。比利時衛生部長范登布魯克（Frank Vandenbroucke）也在研究發表公布聲明說，需要做更多研究才能證明二氧化鈦是否對人體有害，呼籲民眾繼續配佩戴口罩，因為沒有證據表明口罩對健康構成嚴重威脅。

根據比利時研究，大多數常用口罩中都發現含有二氧化鈦顆粒，包括可重複使用和一次性使用的外科口罩和過濾口罩等。世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構 （IARC） 將二氧化鈦列為可能的致癌物。歐盟計劃快在2022年中開始禁止在食品中使用二氧化鈦。

【延伸閱讀】新冠肺炎︱口罩時代10大改變 口罩肌勁困擾 素顏、留鬚返工最爽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【延伸閱讀】台灣女店員提醒客人戴好口罩 慘遭對方「徒手挖眼球」或致失明（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

【相關圖輯】台灣無罩大叔不滿被勸喻 竟拿頭盔狂毆便利店員致爆頭重傷要聯針（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

【相關圖輯】台灣疫情｜影片揭「不戴罩魔人」到處湧現 聲大夾惡：是我的權益（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

疫苗覆蓋率86%病例仍增 丹麥重新實施健康通行證

COVID-19口服藥將問世 專家警告：不能代替疫苗

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】