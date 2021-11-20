希拉里：與中國競爭同時要警惕俄羅斯

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）11月19日通過視像方式參加彭博社於新加坡舉辦的新經濟論壇，與印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）就新興世界秩序的相關話題展開討論。



希拉里表示，在美中競爭中，華盛頓和西方盟友必須對俄羅斯總統普京保持警惕，因為他利用可疑的「非國家行為者（non-state actors）」在全球範圍內投射影響力。

希拉里指出，西方此前曾預測崛起的中國將會讓俄羅斯產生警惕，中俄「邊境問題」將會迫使俄羅斯改善與西方的關係。然而這個預期並未實現，普京正試圖「更多擁抱中國（hug China more）」，希望以此來避免雙邊問題。但與此同時，普京也在利用「非國家行為者（non-state actors）」在其他地方加強他的權力。

希拉里稱，「他有一支非常龐大的僱傭軍，這支軍隊活動在從敍利亞到中非共和國的各個地方。此外，他還有大量的駭客和那些在政府內外處理虛假訊息、網絡戰的人。」她指，各國需要更加關注這些不對稱的權力中心（asymmetric power centres），他們在克里姆林宮的批准或者甚至完全合作的情況下運作。

希拉里還談到了美國最近的外交舉措，包括澳英美聯盟。她聲稱，美國努力召集所謂的「可見的民主國家同盟（visible alliance of democratic nations）」，是為了向中國表明，雙方有合作的領域，也有需要處理的問題。